Бостон познущався над Голден Стейт, Юта з Михайлюком програла в овертаймі, Клівленд продовжує перемагати в НБА

Ввечері понеділка, 20 січня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Даллас без половини складу програв Шарлотт, Детройт шокував Х'юстон, а Мемфіс вирвав перемогу над Міннесотою.

Трей Янг не зміг знову принести Атланті перемогу над Нью-Йорком в Медісон Сквер Гарден, Клівленд продовжив перемагати, розгромивши Фінікс, а Бостон на виїзді закинув +40 Голден Стейт.

Юта зі Святославом Михайлюком в овертаймі поступилася Новому Орлеані. Українець провів свій найрезультативніший матч цього сезону. В останньому матчі Кліпперс вдома програли Чикаго.

НБА – регулярний сезон

20-21 січня

Шарлотт – Даллас 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)

Х'юстон – Детройт 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)

Мемфіс – Міннесота 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30)

Нью-Йорк – Атланта 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)

Клівленд – Фінікс 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)

Голден Стейт – Бостон 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28)

Новий Орлеан – Юта 123:119 ОТ (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)

Кліпперс – Чикаго 99: 112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)

Нагадаємо, що новачки Чикаго та Сан-Антоніо Матас Бузеліс та Стефон Касл відповідно підтвердили свою участь у конкурсі данків зіркового вікенду-2025.