Бостон познущався над Голден Стейт, Юта з Михайлюком програла в овертаймі, Клівленд продовжує перемагати в НБА
Ввечері понеділка, 20 січня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Даллас без половини складу програв Шарлотт, Детройт шокував Х'юстон, а Мемфіс вирвав перемогу над Міннесотою.
Трей Янг не зміг знову принести Атланті перемогу над Нью-Йорком в Медісон Сквер Гарден, Клівленд продовжив перемагати, розгромивши Фінікс, а Бостон на виїзді закинув +40 Голден Стейт.
Юта зі Святославом Михайлюком в овертаймі поступилася Новому Орлеані. Українець провів свій найрезультативніший матч цього сезону. В останньому матчі Кліпперс вдома програли Чикаго.
НБА – регулярний сезон
20-21 січня
Шарлотт – Даллас 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)
Х'юстон – Детройт 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)
Мемфіс – Міннесота 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30)
Нью-Йорк – Атланта 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)
Клівленд – Фінікс 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)
Голден Стейт – Бостон 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28)
Новий Орлеан – Юта 123:119 ОТ (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)
Кліпперс – Чикаго 99: 112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)
Нагадаємо, що новачки Чикаго та Сан-Антоніо Матас Бузеліс та Стефон Касл відповідно підтвердили свою участь у конкурсі данків зіркового вікенду-2025.