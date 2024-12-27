Визначений характер травми лідера Далласа Дончича

Стало відомо, наскільки серйозною є травма лідера Даллас Маверікс Луки Дончича.

Про терміни відновлення пише інсайдер Шамс Чаранія.

Як повідомлялось раніше, у словенця діагностували розтягнення литкового м’яза лівої ноги, яке він отримав у різдвяному матчі проти Міннесоти – 99:105.

Зазначається, що Дончич тепер пропустить мінімум місяць, а потім на спортсмена чекає повторне обстеження.

Словенець цього сезону провів 22 матчі, у середньому набираючи 28.1 бали, 8.3 підбирань та 7.8 передач.