Визначений характер травми лідера Далласа Дончича
Лука Дончіч
Dallas Mavericks
Стало відомо, наскільки серйозною є травма лідера Даллас Маверікс Луки Дончича.
Про терміни відновлення пише інсайдер Шамс Чаранія.
Як повідомлялось раніше, у словенця діагностували розтягнення литкового м’яза лівої ноги, яке він отримав у різдвяному матчі проти Міннесоти – 99:105.
Зазначається, що Дончич тепер пропустить мінімум місяць, а потім на спортсмена чекає повторне обстеження.
Словенець цього сезону провів 22 матчі, у середньому набираючи 28.1 бали, 8.3 підбирань та 7.8 передач.