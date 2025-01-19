Бостон програв Атланті в овертаймі, дев'ята поразка Вашингтона поспіль, Детройт та Фінікс видали справжню битву

У ніч на неділю, 19 січня, пройшли шість матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

У першому поєдинку Детройт майже нічим не поступався ФІніксу, проте 36 очок Кевіна Дюранта та 35 очок Девіна Букера принесли Санз перемогу.

Погана реалізація кидків у лідерів призвела до того, що Бостон вдома в овертаймі програв Атланті.

Індіана завдала Філадельфії п'ятої поразки поспіль, а 38 очок від Джордана Пула не врятували його Вашингтон від програшу дев'ятого матчу поспіль – цього разу постаралася його колишня "родина" Голден Стейт.

Клівленд реабілітувався за поразку Оклахомі, здолавши на виїзді Міннесота, а Х'юстон не мав проблем із Портлендом.

НБА – регулярний сезон

19 січня

Детройт – Фінікс 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)

Бостон – Атланта 115:119 ОТ (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)

Індіана – Філадельфія 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)

Голден Стейт – Вашингтон 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)

Міннесота – Клівленд 117:123 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)

Портленд – Х'юстон 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч української Суперліги, в якому зійдуться Кривбас та Дніпро.