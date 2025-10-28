Українська правда
Одноклубник Михайлюка встановив рекорд кар'єри за результативністю в матчі НБА проти Фінікса

Микола Дендак — 28 жовтня 2025, 09:13
НБА

Фінський центровий Юти Лаурі Маркканен провів неймовірний матч проти Фінікса в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації, встановивши рекорд кар'єри за результативністю.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За матч він набрав 51 очко, що є найкращим результатом гравця за всю кар'єру. До того ж він перший гравець Юти з 1998 року, якому вдалося набрати 50+ очок за Юту в одному матчі.

Зауважимо, що у грі проти Фінікса також брав участь українець Святослав Михайлюк. У нього 11 очок, 3 передачі та 3 підбирання за 36 хвилин на майданчику. Сама ж гра проти Фінікса завершилася перемогою Юти в овертаймі.

В інших матчах НБА Філадельфія завдяки неймовірному Тайрізу Мексі здолала Орландо, Денвер з 43 очками Джамала Мюррея обіграв Міннесоту, Голден Стейт розібрався з Мемфісом, а Лейкерс, попри 41 очко Остіна Рівза, програли Портленду.

