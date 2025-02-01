Бостон переграв Нью-Орлеан, Голден Стейт зазнав поразки від Фінікса в НБА

У ніч на 1 лютого відбулися 7 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Один з лідерів Східної конференції Бостон у близькому поєдинку зумів обіграти Нью-Орлеан, а Фінікс виявився сильнішим за Голден Стейт.

Також впевнену перемогу здобув Чикаго над Торонто та Сан-Антоніо над Мілвокі, що знаходиться в першій п'ятірці Східної конференції.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

1 лютого

Детройт – Даллас 117:102 (28:32, 34:26, 31:27, 24:17)

Шарлот – Кліпперс 104:112 (23:23, 25:30, 29:34, 27:25)

Торонто – Чикаго 106:122 (27:30, 23:25, 24:33, 32:34)

Філадельфія – Денвер 134:137 (36:38, 33:35, 31:30, 34:34)

Нью-Орлеан – Бостон 116:118 (34:31, 19:28, 33:32, 30:27)

Сан-Антоніо – Мілвокі 144:118 (35:35, 35:36, 45:30, 29:17)

Голден Стейт – Фінікс 105:130 (27:30, 24:32, 28:36, 26:32)

Нагадаємо, що Федеральна прокуратура розслідує, чи маніпулював захисник Маямі Террі Розьє своїми показниками в матчі у межах незаконної схеми спортивних ставок.