Одна з найкращих арен НБА прийматиме ювілейний зірковий вікенд 2026 року

Зірковий вікенд НБА 2026 року проходитиме в Лос-Анджелесі на новій арені Кліпперс.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

"Інтуіт Доум", який був відкритий минулого року, стане місцем проведення ювілейного 75-го зіркового вікенду НБА, який проходитиме з 13 по 15 лютого 2026 року.

#NBAAllStar 2026 is in Los Angeles, California!



The 75th annual NBA All-Star game will be played on Sunday, Feb. 15, at the Intuit Dome, the new home of the LA Clippers. pic.twitter.com/a79QKBJs9l — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 17, 2025

Нова арена "вітрильників" розрахована 18 000 глядачів. На її будівництво було витрачено 2 мільярди доларів. За визнанням багатьох баскетболістів та представників інших команд, ця арена є чи не найкращою в НБА.

Нагадаємо, що в ніч на вчора завершився зірковий вікенд, який проходив у Сан-Франциско в "Чейз Центрі", домашній арені Голден Стейт Ворріорз.

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не зміг взяти участь у Матчі всіх зірок, що відбулося з ним уперше в кар'єрі. До цього "Король" 20 років поспіль грав у головній події зіркового вікенду.