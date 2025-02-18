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Одна з найкращих арен НБА прийматиме ювілейний зірковий вікенд 2026 року

Олексій Погорелов — 18 лютого 2025, 18:34
Зірковий вікенд НБА-2026 в Лос-Анджелесі
Зірковий вікенд НБА-2026 в Лос-Анджелесі
НБА

Зірковий вікенд НБА 2026 року проходитиме в Лос-Анджелесі на новій арені Кліпперс.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

"Інтуіт Доум", який був відкритий минулого року, стане місцем проведення ювілейного 75-го зіркового вікенду НБА, який проходитиме з 13 по 15 лютого 2026 року.

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Нова арена "вітрильників" розрахована 18 000 глядачів. На її будівництво було витрачено 2 мільярди доларів. За визнанням багатьох баскетболістів та представників інших команд, ця арена є чи не найкращою в НБА.

Нагадаємо, що в ніч на вчора завершився зірковий вікенд, який проходив у Сан-Франциско в "Чейз Центрі", домашній арені Голден Стейт Ворріорз.

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не зміг взяти участь у Матчі всіх зірок, що відбулося з ним уперше в кар'єрі. До цього "Король" 20 років поспіль грав у головній події зіркового вікенду.

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