Одна з найкращих арен НБА прийматиме ювілейний зірковий вікенд 2026 року
Зірковий вікенд НБА 2026 року проходитиме в Лос-Анджелесі на новій арені Кліпперс.
Про це ліга повідомила в соцмережах.
"Інтуіт Доум", який був відкритий минулого року, стане місцем проведення ювілейного 75-го зіркового вікенду НБА, який проходитиме з 13 по 15 лютого 2026 року.
Нова арена "вітрильників" розрахована 18 000 глядачів. На її будівництво було витрачено 2 мільярди доларів. За визнанням багатьох баскетболістів та представників інших команд, ця арена є чи не найкращою в НБА.
Нагадаємо, що в ніч на вчора завершився зірковий вікенд, який проходив у Сан-Франциско в "Чейз Центрі", домашній арені Голден Стейт Ворріорз.
Зірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не зміг взяти участь у Матчі всіх зірок, що відбулося з ним уперше в кар'єрі. До цього "Король" 20 років поспіль грав у головній події зіркового вікенду.