Подарунки для українця, страх води, порізаний живіт: 23 маловідомі факти про Майкла Джордана

Сьогодні своє 62-річчя відзначає Майкл Джордан. "Його повітряність" пройшов неймовірний шлях, який складався з великої кількості перемог особистих та командних.

Сайт Чемпіон вирішив на честь дня народження видатного спортсмена пригадати 23 факти про нього.

Ми не брали загально відомі: кількість титулів, MVP, персональні рекорди, завершення кар'єри, повернення до баскетболу. Нашою задачею було віднайти те, про що навіть фанат баскетболу підзабув, або й взагалі не знав.

Дебютний сезон у коледжі та поворотний момент у кар'єрі

Влітку 1981 року 18-річний Майкл вступив до Університету Північної Кароліни, де за рік до цього він побував на зборах і справив сильне враження на тренера університетської команди Діна Сміта.

Нова обстановка погано впливала на Джордана, який грав за одну команду з Джеймсом Ворті та Семом Перкінсом. Якщо порівнювати зі шкільними часами, його одноклубники були значно вищого рівня. Ще й тренер Сміт поставив Майкла на позицію атакувального захисника з акцентом на оборону, що було незвично для юного баскетболіста – він же звик грати на атаку.

Незважаючи на це, Майкл досить швидко освоївся на новій позиції в новій ролі, завдяки чому заслужив місце в стартовій п'ятірці. Сильні одноклубники, чудовий тренер і сам Ем Джей привели Північну Кароліну до чемпіонського титулу.

У півфіналі був обіграний Університет Х'юстона з Хакімом Оладжувоном і Клайдом Дрекслером, а у фіналі був переможений Джорджтаунський університет із Патріком Юїнгом. Причому в цьому поєдинку Джордан був справжнісіньким героєм. Саме його останній кидок став чемпіонським. Пізніше Майкл назвав цей кидок поворотним моментом у кар'єрі.

Свій перший сезон в NCAA Майкл Джордан завершив із показниками 13,5 очка, 4,4 підбирання та 1,8 передачі і в статусі Найкращого новачка. Непоганий початок, чи не так?

Головний страх у житті: вирішальний промах, серйозна травма чи... вода?

Для багатьох образ Майкла Джордана складається у вигляді баскетболіста-максималіста, який ненавидить програвати, а тому поразка – головний його страх. Але це не так. Усе куди більш приземлено.

У 1992 році Джордан дав інтерв'ю журналу"Playboy", в якому він зізнався, чому його відштовхує плавання і сама вода.

"Одного разу ми з близьким другом пішли купатися, ми гралися на хвилях. Одна з них була такою великою, що віднесла його вниз, і він вчепився в мене. Це називається смертельне захоплення, коли вони знають, що в небезпеці і близькі до смерті. Мені майже довелося зламати йому руку. Він би потягнув мене із собою. Я не зміг його врятувати, він загинув. Відтоді я більше не заходжу у воду. Мені тоді було сім-вісім років. Зараз я не підходжу близько до води. Я не вмію купатися, і я не жартую з водою", – розповів тоді Майкл.

Але це був не єдиний подібний випадок.

Коли Джордану було 11, він мало не потонув у басейні бейсбольного табору. На щастя, майбутню легенду баскетболу врятував випадковий перехожий. А за часів навчання в університеті в басейні потонула його дівчина.

Перший в історії дворазовий переможець слем-данк контесту

Уперше в конкурсі з кидків зверху Ем Джей взяв участь у своєму першому ж сезоні. У 1985 році він влаштував справжню битву з Домініком Вілкінсом, який покладався на свою потужність, тоді як Джордан намагався вразити всіх своїми елегантними рухами.

Тоді вболівальники побачили по дев'ять данків від кожного (так, у ті часи баскетболістам доводилося попітніти). Але через не найвдаліші дві спроби у фіналі Майкл програв.

Взявши перерву, Джордан повернувся в конкурс 1987 року, де його основним суперником був Джером Керсі з Портленда. Стабільно високі бали за всі три фінальні спроби принесли Майклу перший титул переможця конкурсу.

А через рік він захищав свій статус, до того ж, ще й Вілкінс теж повернувся, щоб влаштувати другу дуель. До них приєднався Клайд Дрекслер, але в півфіналі він помітно поступився обом суперникам.

Після двох фінальних спроб Джордан програвав три очки Вілкінсу, який отримав двічі по 50. Гравцеві Буллз потрібне було диво, щоб знову не програти цьому ж опонентові. І це диво сталося! Джордан отримав 50, тоді як Домініку судді дали лише 45. У підсумку Майкл Джордан став першим дворазовим переможцем конкурсу данків. Чи варто згадувати, що друга битва з Вілкінсом проходила в Чикаго?

Найгірші індивідуальні виступи

Навіть у найвидатніших бувають погані дні, і Майкл Джордан не став винятком. Хоча навіть у його випадку є нюанси.

Усі звикли до того, що Джордан був найрезультативнішим гравцем своєї команди. І так воно й було. Але коли він вдруге повернувся в НБА у складі Вашингтона, два рази він видав щось дуже дивне.

Майкл Джордан у матчі Вашингтон – Лейкерс (2 квітня 2002 року) Getty Images

2 квітня 2002 року в грі проти Лейкерс за 12 хвилин на паркеті Майкл набрав лише два очки, реалізувавши один кидок з гри. Не дивно, що Візардс зазнали розгромної поразки 93:113.

А через вісім місяців, 15 грудня все того ж 2002 року Джордан повторив свій провал із двома очками. І з одного боку, він виступив у рази гірше: один із дев'яти кидків із гри за 40 хвилин. Але з іншого, Вашингтон цього разу переміг. І так, цього разу суперником був лише Торонто (95:82).

Зарплата в останньому сезоні в Чикаго

Найкращі гравці ліги повинні отримувати найвищу зарплату в лізі. Це цілком очевидна теза, якій, на жаль, нинішні часи не завжди відповідають.

По-справжньому великі гроші Джордан почав заробляти лише за два роки до другого завершення кар'єри. За сезон-1996/97 він отримав 30 мільйонів доларів, а за сезон-1997/98 – 33 мільйони. Страшно уявити, на які суми Ем Джей претендував би в наш час із нинішніми зарплатами.

Заочний конфлікт із Піппеном

У квітні 2020 року, у самий розпал пандемії коронавірусу, у світ вийшов мінісеріал "Останній танець", що розповідає про кар'єру Майкла Джордана в Чикаго. У серіалі особливу увагу було приділено останньому сезону найвеличнішого в джерсі Буллз.

Те, що в цьому серіалі було показано і розказано, настільки розлютило колишнього одноклубника Джордана Скотті Піппена, що той через півтора року вирішив спалити всі мости.

Майкл Джордан та Скотті Піппен Getty Images

У рамках реклами своєї книги"Unguarded" Піппен розкритикував Джордана, звинувативши того в самозакоханості та приниженні заслуг інших гравців Чикаго в чемпіонських сезонах, нібито Майкл забрав усю славу собі, а поразки приписали будь-кому, але тільки не йому.

Дійшло до того, що Скотті вирішив змінити свою думку про найбільшого гравця, передавши цей статус ЛеБрону Джеймсу. Потім Піппен звинуватив Джордана в тому, що він жодного разу не отримував нагороду найкращого захисного гравця, оскільки "всі журналісти дивилися тільки на Джордана".

Як на все це відреагував сам Майкл? Та ніяк, він не коментував висловлювання колишнього друга, який часом нагадує про себе.

Син підхопив колишню дружину Піппена

Можливо, у Піппена є ще одна причина злитися на Джордана, крім "Останнього танцю". Більш пікантна причина.

У січні 2023 року в Мережі з'явилася інформація, що син Майкла Маркус Джордан зустрічається з колишньою дружиною Скотті Ларсою. Були опубліковані фотографії, на яких парочка цілувалася. Вони взагалі не соромилися виставляти свої стосунки на показ, а в грудні того ж року вони натякнули на потенційне весілля.

Ларса Піппен та Маркус Джордан Getty Images

Ось тільки до нього справа так і не дійшла. За наступні півроку парочка встигла розлучитися, зійтися і знову розлучитися, цього разу остаточно.

Цікаво, як би Скотті відреагував на їхнє весілля і той факт, що син Майкла міг стати вітчимом їхніх із Ларсою чотирьох дітей?

В'язниця, кавун, самурайський меч – що може піти не так?

Це не найпопулярніша історія, але вона цілком претендує на звання однієї з найбезглуздіших.

У 2009 році було випущено збірку ESPN з історіями під назвою "Хто такий Майкл Джордан". Збірка складається з рідкісних фотографій з невеликими історіями з життя Ем Джея. І ось одна з таких історій розповідає про день, коли Майкл міг загинути. Знову.

1982 року тренер Північної Кароліни Дін Сміт отримав дзвінок від Білла Глесса, людини, яка влаштовувала щорічне шоу євангелістів для ув'язнених. Глесс просив Сміта дозволити задіяти зірок його команди, на що тренер відповів відмовою. Однак незабаром вони домовилися, що в цьому заході візьме участь Майкл Джордан, на той момент нікому не відомий баскетболіст.

Ось тільки це шоу відбувалося вже після того, як Джордан закинув свій переможний кидок у фіналі NCAA. А тому до ув'язнених Майкл прибув уже в зірковому статусі. Спочатку все було добре: ув'язнені були раді побачити молоду зірку і пограти разом із ним. Але те, що сталося далі, могло позбавити баскетбол майбутньої легенди.

Шоу складалося не лише зі спортивної частини, а ще й із розважальної. За неї відповідав експерт з бойових мистецтв Майк Крейн, який із зав'язаними очима розрізав самурайським мечем предмети, що лежали на животі добровольця.

Yahoo! Sports

Не складно зрозуміти, що сталося далі. Ув'язнені спровокували Джордана, кажучи, що той нізащо не погодиться на таке. Майкл, як азартна людина, вирішив довести протилежне. Під час підготовки до трюку Джордан кілька разів встиг передумати, після чого Крейн його заспокоїв, запевнивши, що він робив це мільйони разів, тож баскетболістові нема про що переживати.

У момент удару мечем Джордан злегка здригнувся, через що кавун, що лежав у нього на животі, не був розрізаний навпіл. Це не влаштувало ув'язнених, які хотіли 100%-го результату. Крейн вирішив повторити трюк і з другої спроби він розрізав ягоду. Разом із кавуном він розрізав ще й кофту Джордана, що розлютило того, через що гравець поспіхом покинув захід. Лише в машині він виявив на собі досить глибокий поріз нижче пупка, внаслідок чого йому наклали три шви. На щастя, ні до чого серйозного це надалі не призвело. Лише до того, що Глес після того випадку відмовився від послуг Крейна.

Власний бренд текіли "Cincoro"

У 2016 році Майкл Джордан зустрівся в ресторані з власниками баскетбольних франшиз Джіні Басс (Лейкерс), Весом Еденсом (Мілуокі), Емілією Фазаларі та Віком Грусбеком (Бостон). Під час вечері вони з'ясували, що розділяють, крім баскетболу, ще одну пристрасть – усі вони люблять текілу.

Той вечір вважається днем народження текіли"Cincoro" (з іспанської cinco – п'ять, oro – золото). Цим вони символізували свою місію зі створення золотого стандарту текіли.

Cincoro

Ганьба конкурсу триочкових кидків

Наскільки чудово Майкл Джордан виступав у слем-данк контесті, настільки ж провальною для нього була участь у конкурсі триочкових кидків.

Зірка Чикаго вирішила взяти участь у конкурсі снайперів, маючи на той момент за сезоном-1989/90 відсоток реалізації кидків з-за дуги рівний 39%. Його суперниками того вечора були Ларрі Берд, Реджі Міллер, Джон Сандволд, Крейг Ело, Марк Прайс та одноклубник Крейг Ходжес.

Тоді НБА проводила конкурс у вигляді дуелі. Джордану випало змагатися з Ходжесом. І на відміну від одноклубника, Майкл був просто жахливий. Тоді як Крейг заробив 20 очок, Ем Джей у фіналі контесту міг похвалитися... п'ятьма балами.

"Я б хотів забути про це. Думаю, я встановив рекорд за найменшою кількістю набраних очок за весь час, і адже проти мене ніхто не захищався. Мене це швидко опустило з небес на землю", – прокоментував свій виступ Джордан.

І так, Ем Джей досі володіє цим рекордом, який навряд чи найближчим часом хтось зможе (і вже тим більше захоче) побити.

Культова реклама "23 vs 39"

Незадовго до остаточного завершення кар'єри Майкл Джордан знявся в рекламі Gatorade, яка залишила після себе помітний слід.

У хвилинному ролику в грі один на один зійшлися 39-річний і 23-річний Майкли. Молодий Джордан обігравав за рахунок енергії та швидкості, а віковий – за рахунок досвіду та кидків. У самому кінці до них приєднався юний Майкл часів Університету Північної Кароліни.

Якби не баскетбол і бейсбол...

Як гравці і до, і після нього, Майкл Джордан проводив тренувальні табори імені себе для дітей, які хочуть стати баскетболістами.

Під час бесіди з дітлахами "Його Повітряність" запитали, що б він робив, якби не опинився в баскетболі та бейсболі. Тут Джордан розповів про свої часи в Університеті Північної Кароліни.

"Я навчався в коледжі та здобув ступінь за предметом культурна географія. Це введення в метеорологію. Насправді я завжди хотів бути метеорологом (сміється). Не треба сміятися. Так, це кумедно, але це те, чим я справді хотів займатися. Тож , якби не баскетбол або бейсбол, я б розповідав вам, яка завтра буде погода", – розповів тоді Майкл.

Перший навіть поза паркетом

Любов Майкла Джордана до спорту настільки велика, що навіть після завершення кар'єри він не зміг довго перебувати поза баскетбольним середовищем.

У 2006 році він став співвласником і президентом з баскетбольних операцій Шарлотт Бобкетс (нинішні Хорнетс). У лютому 2010 року він переміг у торгах за право викупити контрольний пакет акцій клубу у тодішнього мажоритарного акціонера Роберта Л. Джонсона.

Майкл Джордан – власник Шарлотт Горнетс Getty Images

Це зробило його першим в історії асоціації гравцем, який став власником франшизи. Влітку 2023 року він продав свій пакет акцій Хорнетс за 3 мільярди.

У 2016 році Джордан став першим баскетболістом-міллардером в історії НБА. Того ж року президент США Барак Обама нагородить його Президентською медаллю Свободи. За даними журналу Forbes, на 2025 рік статки Джордана оцінюють у 3,5 мільярда.

Два золота Олімпійських ігор

Так, Майкл вигравав дві Олімпіади. Багато хто знає, що він був у Dream-Team під час Ігор у Барселоні. А інше золото відбулося ще до приходу в НБА.

Cталося це на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Тоді професіоналам з Національної баскетбольної асоціації не можна було грати, тому грали лише тими, хто навчався в університеті, або тільки випустився.

Так, були у складі американців Сем Перкінс, Патрік Юїнг, Кріс Маллін, Елвін Робертсон та інші гравці, кар'єра яких склалася не так успішно. Був у тому ростері й Майкл.

August 10, 1984: The U.S. men's Olympic basketball team defeats Spain, 96-65, to win gold at the Games of the XXIII Olympiad.



Michael Jordan scored 20 PTS, Wayman Tisdale had 14 PTS/6 REB and Sam Perkins had 12 PTS/7 REB in the gold medal game, played at the Forum in Inglewood. pic.twitter.com/qjzr8yzBgK — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) August 10, 2023

"Зірково-смугасті" виграли всі 8 матчів на турнірі, а сам Джордан із показником 17,9 очка за гру став найрезультативнішим у команді.

Можливо, важче б американцям було б якби приїхали представники СРСР, але комуністична країна вирішила не їхати до США на ОІ.

Пісня-асоціація

Фільм Роккі Бальбоа асоціюється з "Eye of the Tiger", "Титанік" із культовим хітом Селін Діон "My Heart will go on", Олександр Зінченко з низькосортним репом.

Майкл, і Чикаго Буллз його періоду, "прикріпили" до себе композицію Sirius групи The Alan Parsons Project.

Там немає слів, але під час її прослуховування розумієш, що під неї виходить крутий чоловік і його банда.

Добре їв та висипався. Чи...?

Майкл безліч разів перемагав на майданчику чи будь-де. Переміг він і генетику.

Його зріст – 198 см. Зріст батька – 175. Мама ще нижче – 165. Тобто, Майкл, схоже, дійсно з дитинства мав чудовий раціон та добре спав і не злазив з турніка на задньому дворику .

Не хочеться задумуватися про особисті речі, але, знайти чи жив десь поруч з молодим сімейством Джорданів якийсь двохметровий чолов'яга знайти не вдалося. Звичайно, це ж жарт.

Немає нічого дивного, що син переріс батьків, але погодьтеся, що 23 см це занадто.

Розлучення на 168 млн доларів

На початку осені 1989 року Майкл скромно відзначив весілля на Хуаніті Ваной. Вона була моделлю, старшою за баскетболіста майже на чотири роки.

У шлюбі в них народилося троє дітей, але стабільне сімейне життя потроху почало розпадатися.

Джордан подав на розлучення ще в 2002 році, проте пара зуміла здолати труднощі. Та не на довго. Офіційно вони розійшлися 29 грудня 2006 року. Аби не "застрягти" в судових справах легенда НБА погодився виплатити ексдружині 168 млн доларів.

Згодом Майкл почав зустрічатися з іншою моделлю Іветт Прієто, колишньою співака Хуліо Іглесіаса-молодшого. На Різдво 2011 року Майкл вдруге одружився.

На початку 2014 року в Майкл вчетверте став батьком. Цього разу, користуючись баскетбольною термінологією, можна сказати, що стався дабл-дабл. Іветт народила двох дівчаток-близнюків, яким дали імена Вікторія та Ізабель.

№23 – завжди. №45 – короткостроково. №12. Що, який №12?

Так, Майкл завжди асоціювався саме з числом 23 на джерсі. Після першого повернення довелося пограти меншу частину сезону під №45.

Але в НБА одну гру він провів і під №12. Ні, це не якийсь жест на підтримку когось, чи протест проти чогось. Просто перед матчем з Орландо охоронці місцевого клубу "проспали" (або стали співучасниками та історія замовчує деталі) крадіжку форми Майкла з роздягальні Буллз.

Звичайно, зустріч через це Майкл пропускати не став, а взяв тренувальну майку "биків" із №12 та навіть без прізвища.

On this date 28 years ago, Michael Jordan wore No. 12 after his jersey was stolen ... and still dropped 49 points. pic.twitter.com/Zd8bfosKgC — ESPN (@espn) February 14, 2018

Майкла це не сильно зупинило: 49 очок (21/41 двоочкові, 0/2 триочкові, 7/10 штрафні), 7 підбирань, 2 передачі та 1 блок-шот. А ось для Чикаго день не вдався - поразка в овертаймі 129:135.

Меджик той сезон завершили з показником 18-64, гірше них грали лише Нью-Джерсі Нетс, у яких на 1 перемогу менше.

Повага до №23

Франшизи закріплюють ігровий номер за певним гравцем через низку факторів: був лідером, відіграв багато матчів, зробив подвиг чи, не дай Бог, трагічно пішов з життя.

Маямі вивели з обігу №23 через Майкла, хоча він не провів жодного матчу за Хіт. Головною аргументацією став внесок "Його повітряності" в баскетбол.

Але франшиза з Флориди взагалі зі своїми приколами. №13 висить під куполом арени, але зараз під ним виступає Бем Адебайо.

April 11, 2003: The Heat retire Michael Jordan's #23 jersey, then Jordan (age 40) scores 23 PTS (11-18 FG) in the first half of the Washington Wizards' 91-87 win at Miami. pic.twitter.com/VJYz6ImYTG — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) April 11, 2024

Все просто. Маямі відносно молода організація (з'явилася в 1988 році), тому вирішили на знак поваги внести цифру 13 в Зал слави організації через Дена Маріно.

Вболівальники баскетболу не бійтеся, все нормально, такого гравця в лізі не було. Маріно з 1983 до 1999 року був основним квотербеком місцевих Долфінз.

Майклів багато не буває

Ще до приходу Джордана в НБА його тезка, Майкл але Джексон, мав справжню популярність.

Пісня "Jam" від Короля поп-музики може й не найголовніший його хіт. Ба більше, певно, навіть до десятки не проб'ється. Та вона все одно запам'яталася багатьом не тільки ритмічним стилем, а й тим, що в кліпі знявся Джордан.

Через чотири роки на великі екрани вийде фільм "Космічний Джем". Чудова сімейна комедія, де Майкл зіграв сам себе. Попри чудові оцінки та неймовірні касові збори, Джордан більше не знімався в художніх стрічках.

Обожнює кримінальні серіали

Можливо, він би змінив думку, якби запропонували роль у тих проєктах, які йому імпонують.

Легенда баскетболу обожнює серіали "Клан Спорано" та "Пуститися берега", вважаючи їх найкращими.

Тож, сценаристам HBO, Netflix та іншим треба просто створити серіал, де головним герой буде ще тим негідником, але харизматичним. Є впевненість, що Майкл погодиться, адже бути негідником, але завойовувати серця - це те, що він вмів робити протягом кар'єри.

Колекція авто

Сигари, гольф, азартні ігри. Немає нічого дивного в тому, що до таких хобі додається і любов до унікальних автомобілів.

Нещодавно він віддав більше одного млн доларів, щоб стати власником спорткару, який розробляли спеціально під нього.

1992 | Michael Jordan se baja de su Ferrari 512 TR para asistir al Game 5 frente a los New York Knicks pic.twitter.com/khZn4a4Adn — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 26, 2024

Загалом за життя він відомий тим, що пересувався на Ferrari 512 TR, Ferrari 599 GTB Fiorano, Porsche 911 Turbo S (964 та 993 покоління), Aston Martin DB9 Volante, Bugatti Veyron та інші.

Надіслав подарунки українцю

Наприкінці грудня 18-річний волинянин Денис Куліш, який боровся з серйозною генетичною хворобою, отримав подарунок від компанії Jordan Brand.

Зірка баскетболу надіслав Кулішу пакет із баскетбольним екіпіруванням та лист із добрими побажаннями та автографом. У тексті листа Майкл Джордан закликав Дениса не зупинятися та йти лише вперед.

Звичайно, ймовірно такі листи протягом року отримують тисячі людей, а текст набирає якийсь менеджер. Та це ніяк не відміняє того факту, що Майкл регулярно займається благодійністю та волонтерством.