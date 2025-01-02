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Його не зупинити: Йокич відзначився історичним трипл-даблом у грі проти Атланти

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 17:10
Його не зупинити: Йокич відзначився історичним трипл-даблом у грі проти Атланти
Нікола Йокич
theScore.net

Зірковий центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич черговий раз вписав своє ім'я в історію НБА. Серб став першим гравцем за всю історію ліги, який зібрав 20+15+15 менш ніж за 30 хвилин ігрового часу.

Про це досягнення 29-річного баскетболіста повідомляє BasketNews.

"Джокер" зібрав подібну статистичну лінію у грі проти Атланти (139:120). Там він зробив трипл-дабл з 23 очок, 17 підбирань та 15 передач за 29 хвилин 31 секунду на майданчику.

До того ж, Йокич став автором сьомого найшвидшого трипл-дабла в історії НБА. Двозначні показники в очках, підбираннях та передачах Нікола набрав за 20 хвилин 16 секунд. Цікаво, що й рекорд належить йому – 14 хвилин 33 секунди у 2018 році.

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"Він найкращий гравець у світі. Моя робота полягає в тому, щоб полегшити йому гру, а він робить це для всіх інших. І мені дуже приємно ділити з ним ігровий майданчик", – висловив своє захоплення одноклубником після матчу Расселл Вестбрук.

Цього сезону Нікола Йокич взяв участь у 29 іграх, у яких набирав у середньому 30,7 очка, 13,0 підбирання та 9,7 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

Завдяки цьому Денвер посідає четверте місце у таблиці Західної конференції, вигравши 19 матчів з 32.

Денвер Нікола Йокич НБА

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