Не переживайте про це: Каррі обговорив проблему кількості триочкових кидків в НБА

Лідер Голден Стейт Стеф Каррі заявив, що він не збирається відмовлятися від триочкових кидків на фоні зростаючої проблеми в НБА.

Слова чотириразового чемпіона наводить talkSPORT.

Останнім часом все більше лунають слова про те, що головною проблемою ліги є кількість триочкових кидків – саме на гру з кидками з дальньої дистанції перейшли чи не всі команди НБА.

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс навіть сказав, що зараз у лізі "забагато бл***ких триочкових". Проте це все одно нічого не змінює для "Шефа".

"У кожного своя думка. Це не так, що я можу вийти та зробити "млин" на 360 градусів чи піти у прохід та забити данк через когось. Я ніколи не буду виступати проти триочкових кидків. Я завжди бачив гру саме таким чином. Певні набори навичок, які почали з'являтися в лізі. Ви бачите, як багато великих гравців домінують на щиті. Це схоже на крайнощі, і найцікавіше те, що захист пристосовується, і для цього потрібен час. Тож ми побачимо, куди це піде. Я збираюся продовжувати кидати триочкові, так що не хвилюйтеся про це", – сказав Каррі.

Цього сезону Стеф Каррі демонструє найгірший відсоток влучань з-за дуги за всю свою кар'єру. "Воїн" влучає 40,1% триочкових, порівняно з 42,5% по кар'єрі.

Це відображається на Голден Стейт, який йде тільки десятим на Заході, вигравши 16 з 32 матчів.

Раніше ЛеБрон Джеймс висловив упевненість у тому, що він здатний провести ще 5-7 років на найвищому рівні в НБА.