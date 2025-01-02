Сакраменто з Ленем переграло Філадельфію, Детройт сильніший за Орландо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 1 на 2 січня відбулась низка матчів у Національній баскетбольній асоціації.

Сакраменто з Олексієм Ленем здолало Філадельфію. Українець провів на паркеті понад п'ять хвилин, здійснив одне підбирання та виконав дві передачі.

Торонто у результативному поєдинку переграло Бруклін завдяки неймовірному Скотту Барнсу. Захисник заробив 33 очки та здійснив 13 підбирань.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 січня

Вашингтон – Чикаго 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 43:27)

Детройт – Орландо 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)

Маямі – Нью-Орлеан 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)

Нью-Йорк – Юта 119:103 (24:25, 32:21, 31:32, 32:24)

Торонто – Бруклін 130:113 (26:33, 39:31, 29:27, 36:22)

Х'юстон – Даллас 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)

Денвер – Атланта 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)

Сакраменто – Філадельфія 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)

Зазначимо, що у минулому ігровому дні між представниками Х'юстона та Маямі сталась масова бійка.