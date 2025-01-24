Девіс розповів, чого не вистачає Лейкерс, щоб знову вважатися претендентами на чемпіонство НБА

Бігмен Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс заявив, що його команді треба знайти ще одного великого гравця, який зможе замінити його на позиції центрового.

Про це бажання 31-річного баскетболіста повідомляє ESPN.

На думку Девіса, "озерникам" не вистачає всього кількох гравців, щоб знову вважатися контендерами. Тому він сподівається, що фронт-офіс ЛАЛ зробить усе, щоб підсилити склад до дедлайну обмінів 7 лютого.

"Я думаю, що нам потрібен ще один бігмен. Я відчуваю, що я завжди був на висоті, коли я був четвертим номером, маючи ще одного бігмена на майданчику", – сказав Девіс.

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"Брова" нагадав чемпіонство 2020 року, яке Лейкерс здобули, коли він грав на позиції важкого форварда.

"Ми знаємо, що це працює, ми виграли чемпіонат з Джавейлом МакГі та Двайтом Говардом на "п'ятірці", та мною на "четвірці".

Девіс є лідером Лейкерс цього сезону, набираючи 25,7 очка і роблячи 11,9 підбирання за гру, що можна порівняти з його середніми показниками в 26,1 очка і 9,3 підбирання в чемпіонському сезоні 2020 року.

На даний момент Лос-Анджелес посідає п'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 24-18.

Раніше стало відомо, що одноклубник Ентоні Девіса ЛеБрон Джеймс разом із сином Бронні відмовилися від участі в конкурсі майстерності зіркового вікенду-2025.