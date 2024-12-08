Йокич – про результати Денвера: Деяким треба зрізати зарплату та посадити на лаву запасних

Зірка Денвер Наггетс Нікола Йокич припустив, що керівництву клуба потрібно поступити "як у Сербії" та зрізати зарплату деяким гравцям команди.

Слова триразового MVP НБА наводить BasketNews.

Йокич не стримався після того, як він набрав неймовірні 56 очок, 16 підбирань та 8 передач.

Але його команда примудрилася програти Вашингтону (113:122), який до цього мав 16-матчову серію поразок.

"У моїй країні, звідки я родом, після такої роботи ти отримаєш зарплату трохи меншу, ніж ти заслуговуєш. Тож, можливо, це те, що нам потрібно зробити. Можливо, таким чином додати трохи мотивації. Я думаю, що посадити когось на лаву запасних – це теж дуже хороша мотивація", – сказав "Джокер".

У нинішньому сезоні Нікола Йокич зіграв у 18 матчах, у яких він набирав у середньому 31,4 очки, 13,6 підбирання та 10,3 передачі.

Завдяки таким показникам 29-річний серб знову є основним фаворитом на нагороду найціннішого гравця за підсуками регулярного сезону.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Йокич вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю трипл-даблів за кар'єру.