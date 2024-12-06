Йокич обійшов легенду НБА за кількістю тріпл-даблів

В межах чергового туру НБА Клівленд переграв Денвер із рахунком 126:114. Втім, один з лідерів Наггетс може записати цей матч у свій актив.

Так, центровий команди Нікола Йокич набрав у поєдинку 27 очок, зробив 20 підборів та виконав 11 передач. Це дозволило сербському спортсмену оформити 139-й тріпл-дабл у своїй кар'єрі.

29-річний баскетболіст обійшов за цим показником легенду НБА Меджик Джонсона і тепер посідає третє місце рейтингу.

Нікола поступається Оскару Робертсону, який має 181 тріпл-дабл та Расселу Вестбруку, який має 200 матчів із таким показником результативності.

Цього сезону на рахунку Йокича 17 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає 30 очок за поєдинок.

Раніше повідомлялось, що зірка Мілуокі Бакс може повернутись до гри через сім місяців після травми.