Девіс: Моє завдання – дарувати надію фанатам Далласа, які впали у відчай
Зимовий новачок Далласа Ентоні Девіс прокоментував свій трейд на Луку Дончича та висловив розуміння реакції вболівальників Маверікс.
Слова спортсмена наводить ESPN.
"Я все розумію. Це великий бізнес і мені зрозуміло, ким був Лука для цього міста. Я не здивований реакцією фанатів Далласа на цей обмін. Втім, моє завдання – дарувати надію тим, хто впав у відчай.
Не знаю, якою буде реакція фанатського суспільства, я не зможу це контролювати. Так чи інакше, я збираюсь повернути місту життя.
Дончич – феноменальний гравець, який стане одним з найкращих баскетболістів у світі. Втім, я маю свою роботу. З нетерпінням чекаю на цей виклик", – розповів Девіс.
Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.
Раніше повідомлялось, що фанати погрожували генеральному менеджеру Маверікс вбивством через цей трейд.