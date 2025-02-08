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Девіс: Моє завдання – дарувати надію фанатам Далласа, які впали у відчай

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 13:06
Девіс: Моє завдання – дарувати надію фанатам Далласа, які впали у відчай
Ентоні Девіс
Associated Press

Зимовий новачок Далласа Ентоні Девіс прокоментував свій трейд на Луку Дончича та висловив розуміння реакції вболівальників Маверікс.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Я все розумію. Це великий бізнес і мені зрозуміло, ким був Лука для цього міста. Я не здивований реакцією фанатів Далласа на цей обмін. Втім, моє завдання – дарувати надію тим, хто впав у відчай.

Не знаю, якою буде реакція фанатського суспільства, я не зможу це контролювати. Так чи інакше, я збираюсь повернути місту життя.

Дончич – феноменальний гравець, який стане одним з найкращих баскетболістів у світі. Втім, я маю свою роботу. З нетерпінням чекаю на цей виклик", – розповів Девіс.

Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше повідомлялось, що фанати погрожували генеральному менеджеру Маверікс вбивством через цей трейд.

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