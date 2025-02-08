Девіс: Моє завдання – дарувати надію фанатам Далласа, які впали у відчай

Зимовий новачок Далласа Ентоні Девіс прокоментував свій трейд на Луку Дончича та висловив розуміння реакції вболівальників Маверікс.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Я все розумію. Це великий бізнес і мені зрозуміло, ким був Лука для цього міста. Я не здивований реакцією фанатів Далласа на цей обмін. Втім, моє завдання – дарувати надію тим, хто впав у відчай.



Не знаю, якою буде реакція фанатського суспільства, я не зможу це контролювати. Так чи інакше, я збираюсь повернути місту життя.



Дончич – феноменальний гравець, який стане одним з найкращих баскетболістів у світі. Втім, я маю свою роботу. З нетерпінням чекаю на цей виклик", – розповів Девіс.