Генменеджер Далласа: Я не шкодую про обмін Дончича в Лейкерс

Генеральний менеджер Даллас Маверікс Ніко Гаррісон запевнив, що він точно не шкодує про обмін улюбленця фанатів Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 52-річного американця наводить ESPN.

Під час пресконференції Гаррісон вкотре повторив свій аргумент про "захист виграє титули", говорячи про трейд словенської суперзірки.

Генменеджер нагадав, як його минулі рішення викликали невдоволення у фанатів Мавс.

"Краса Далласа в тому, що він має пристрасну фан-базу. Для того, щоб досягти наших цілей, нам потрібна ця фанатська база. І, чесно кажучи, кожен трейд, який я здійснював відтоді, як я тут з'явився, не вважався вдалим, тож іноді на це потрібен час.

Коли я обміняв Кайрі (Ірвінга), це було зустрінуте з великою кількістю скептицизму, і це було оцінено як жахливий обмін. І ви не побачили цього одразу, але врешті-решт всі погодилися, що це був чудовий обмін. Коли я обміняв Деніела Геффорда і Пі Джея Вашингтона, це було схоже на: "О, він віддав занадто багато. Ці хлопці нам не допоможуть". Тепер, коли я обміняв його (Дончича), я побачив докази набагато раніше. Тому я думаю, що в багатьох випадках угоди займають трохи часу.

Але наша філософія, як я вже казав, полягає в тому, що захист виграє титули, і ми побудовані на захисті. І ця угода цементує нас для цього. Ми віримо в те, що зробили. Очевидно, що ви так не вважаєте, і це нормально. Ви маєте право на свою думку, але ми дуже раді. Думаю, коли ми переможемо, ви зміните свою думку".