Генменеджер Далласа: Я не шкодую про обмін Дончича в Лейкерс
Генеральний менеджер Даллас Маверікс Ніко Гаррісон запевнив, що він точно не шкодує про обмін улюбленця фанатів Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.
Слова 52-річного американця наводить ESPN.
Під час пресконференції Гаррісон вкотре повторив свій аргумент про "захист виграє титули", говорячи про трейд словенської суперзірки.
"Немає ніякого жалю щодо обміну. Частина моєї роботи полягає в тому, щоб робити найкраще для Маверікс не тільки сьогодні, але й у майбутньому, і деякі рішення, які я збираюся прийняти, будуть непопулярними. Це моя робота, і я маю її виконувати", – сказав Гаррісон.
Генменеджер нагадав, як його минулі рішення викликали невдоволення у фанатів Мавс.
"Краса Далласа в тому, що він має пристрасну фан-базу. Для того, щоб досягти наших цілей, нам потрібна ця фанатська база. І, чесно кажучи, кожен трейд, який я здійснював відтоді, як я тут з'явився, не вважався вдалим, тож іноді на це потрібен час.
Коли я обміняв Кайрі (Ірвінга), це було зустрінуте з великою кількістю скептицизму, і це було оцінено як жахливий обмін. І ви не побачили цього одразу, але врешті-решт всі погодилися, що це був чудовий обмін. Коли я обміняв Деніела Геффорда і Пі Джея Вашингтона, це було схоже на: "О, він віддав занадто багато. Ці хлопці нам не допоможуть". Тепер, коли я обміняв його (Дончича), я побачив докази набагато раніше. Тому я думаю, що в багатьох випадках угоди займають трохи часу.
Але наша філософія, як я вже казав, полягає в тому, що захист виграє титули, і ми побудовані на захисті. І ця угода цементує нас для цього. Ми віримо в те, що зробили. Очевидно, що ви так не вважаєте, і це нормально. Ви маєте право на свою думку, але ми дуже раді. Думаю, коли ми переможемо, ви зміните свою думку".
Нагадаємо, що на початку лютого Даллас відправив Дончича в Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса, який травмувався у першому ж матчі за нову команду.
У підсумку Маверікс завершили регулярний сезон на десятому місці, у той час, як Лейкерс з Дончичем фінішували третіми.
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