Ніко-Баскет припинив співпрацю з українським форвардом

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 16:08
Михайло Мітіріч
ФБУ

МБК Ніко-Баскет оголосив про припинення співпраці з 22-річним форвардом Михайлом Мітірічем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про причини розірвання контракту не розголошується. Зазначимо, що у травні стороні продовжили угоду.

В сезоні гравець провів 8 матчів, в середньому набираючи 3,3 очка, 0,8 підбирання та 0,5 передачі.

У минулій кампанії Мітіріч набирав в середньому 12.6 очок, 4.8 підбирання та 2.3 передачі за гру.

Він є вихованцем Хіміка, в сезоні 2023/24 у Суперлізі за Черкаські Мавпи зіграв 22 матчі, в яких набирав 3.9 очка, 1.3 підбирання та 0.5 передач.

Раніше стало відомо, що гравець збірної України з баскетболу Богдан Близнюк підписав контракт з тайванським клубом Каосюн Аквас.

