Дніпро розтрощив Рівне, Ніко-Баскет переграв Рівне у Суперлізі

Сьогодні, 28 березня, відбулись заключні матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.

Дніпро у стартовій зустрічі ігрового дня обіграло Рівне. Рівне провалило старт матчу, зазнавши поразки – 9:31, а до великої перерви перевага Дніпра зросла до +30. Після паузи рівняни додали в атаці, виграли третю й четверту чверті, але відіграти провал першої половини вже не змогли.

У дніпрян найрезультативнішим став Максим Закурдаєв, який набрав 18 очок набрав Максим Закурдаєв. У Рівного найрезультативнішим став Сергія Рябой з 13 очками.

Ніко-Баскет переміг Старий Луцьк з рахунком 87:78. Найрезультативнішим став Максим Грищук, який набрав 30 очок та зробив 9 підбирань.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

28 березня

Дніпро – Рівне 86:68 (31:9, 19:11, 23:26, 13:22)

Дніпро: Сорочан 17 + 7 підбирань, Дубоненко 10, Сипало 9 + 9 підбирань, Тимофеєнко 13, Горобченко 5 + 6 підбирань + 8 передач – старт; Закурдаєв 18, Загреба 8 + 5 підбирань, Попов 3, Дружелюбов 2, Тарасенко 1

Рівне: Дюпрі 11 + 7 підбирань, Тимощук 2, Рябой 13, Джейкобс 2 + 5 підбирань, Коровяков 11 + 6 підбирань – старт; Триколенко 10 + 5 підбирань, Биков 9, Ковалевський 6, Поносов 4, Оверчук 0, Кравченко 0

Ніко-Баскет – Старий Луцьк 87:78 (23:11, 19:29, 25:14, 20:24)

Напередодні Черкаські Мавпи перемогли Харківських Соколів.