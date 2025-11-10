Українська правда
Гравець збірної України підписав контракт з тайванським клубом

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 15:27
Богдан Близнюк
ФБУ

Гравець збірної України з баскетболу Богдан Близнюк підписав контракт з тайванським клубом Каосюн Аквас.

Про це повідомила пресслужба команди.

У попередньому сезоні Богдан виступав за литовський БК Йонава, де в середньому набирав 14,8 очка, 5,5 підбирання та 2,3 передачі, демонструючи 52% влучності триочкових кидків.

На відбіркових матчах до Євробаскету-2025 він провів 4 гри у складі збірної України, набираючи 9 очок, 4,5 підбирання, 4 передачі та 1,3 перехоплення за матч.

Цього літа Близнюк увійшов у розширений список збірної на прекваліфікацію ЧС, однак не вийшов на зв'язок із головним тренером Айнарсом Багатскісом.

