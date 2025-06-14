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Ніко-Баскет підписав перспективного центрового

Андрій Мошкун — 14 червня 2025, 18:44
Ніко-Баскет підписав перспективного центрового
Ніко-Баскет

Миколаївський Ніко-Баскет підсилив передню лінію Кирилом Неамцу.

Про це клуб повідомив у своєму Фейсбуці.

У минулому сезоні Неамцу був одним з лідерів одеської БІПи: потрапляв до символічної п’ятірки тижня Вищої ліги, допоміг команді пробитися до Фіналу шести, а також – разом із БІПою здобув золото Першої ліги.

Його статистика у Вищій лізі сезону 2024/25: 10.7 очка, 8.5 підбирань та 1 блок-шот в середньому за гру.

"Це підписання – важливий крок для нашого клубу перед стартом у Суперлізі України. Ми впевнені, що з таким амбітним гравцем зможемо гідно представити наше місто на найвищому рівні", – йдеться у повідомленні.

Раніше Ніко-Баскет продовжив контракти з капітаном команди та молодим бігменом.

БІПА Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет Кирило Неамцу

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