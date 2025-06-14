Ніко-Баскет підписав перспективного центрового
Ніко-Баскет
Миколаївський Ніко-Баскет підсилив передню лінію Кирилом Неамцу.
Про це клуб повідомив у своєму Фейсбуці.
У минулому сезоні Неамцу був одним з лідерів одеської БІПи: потрапляв до символічної п’ятірки тижня Вищої ліги, допоміг команді пробитися до Фіналу шести, а також – разом із БІПою здобув золото Першої ліги.
Його статистика у Вищій лізі сезону 2024/25: 10.7 очка, 8.5 підбирань та 1 блок-шот в середньому за гру.
"Це підписання – важливий крок для нашого клубу перед стартом у Суперлізі України. Ми впевнені, що з таким амбітним гравцем зможемо гідно представити наше місто на найвищому рівні", – йдеться у повідомленні.
Раніше Ніко-Баскет продовжив контракти з капітаном команди та молодим бігменом.