Ніко-Баскет підписав перспективного центрового

Миколаївський Ніко-Баскет підсилив передню лінію Кирилом Неамцу.

Про це клуб повідомив у своєму Фейсбуці.

У минулому сезоні Неамцу був одним з лідерів одеської БІПи: потрапляв до символічної п’ятірки тижня Вищої ліги, допоміг команді пробитися до Фіналу шести, а також – разом із БІПою здобув золото Першої ліги.

Його статистика у Вищій лізі сезону 2024/25: 10.7 очка, 8.5 підбирань та 1 блок-шот в середньому за гру.

"Це підписання – важливий крок для нашого клубу перед стартом у Суперлізі України . Ми впевнені, що з таким амбітним гравцем зможемо гідно представити наше місто на найвищому рівні", – йдеться у повідомленні.

Раніше Ніко-Баскет продовжив контракти з капітаном команди та молодим бігменом.