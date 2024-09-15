Ніко-Баскет підписав першого новачка

Український центровий Віталій Володін став гравцем Ніко-Баскета.

Про це повідомляє пресслужба миколаївського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон 19-річний баскетболіст провів у складі БК Хмельницький, за свою гру він отримав відзнаку найкращого центрового Першої ліги.

За 30 матчів сезону Володін у середньому він набирав 11.1 очка, робив 7.1 підбирання, ставив 1.4 блокшота та віддавав 1 результативну передачу за 30 матчів.

Напередодні Ніко-Баскет продовжив контракт із найкращим захисником минулого сезону.

Раніше виконком Федерації баскетболу затвердив склад учасників Суперліги сезону 2024/25.