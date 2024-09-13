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Визначився склад учасників Суперліги в сезоні-2024/25

Олександр Булава — 13 вересня, 16:45
Визначився склад учасників Суперліги в сезоні-2024/25
ФБУ

Виконком Федерації баскетболу затвердив регламент чемпіонату України у Дивізіоні А (Суперліга) сезону 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Змагання буде проведено у два етапи: на першому етапі команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому етапі, як і в минулому сезоні, команди визначать чемпіона України у плейоф.

Підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів:

  • Дніпро (Дніпро)
  • Рівне (Рівне)
  • Київ-Баскет (Київ)
  • Черкаські Мавпи (Черкаси)
  • Запоріжжя (Запоріжжя)
  • Прикарпаття-Говерла (Івано-Франківськ)
  • Старий Луцьк-Університет (Луцьк)
  • БІПА (Одеса)
  • Кривбас (Кривий Ріг)

Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став Дніпро.

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