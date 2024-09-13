Визначився склад учасників Суперліги в сезоні-2024/25
ФБУ
Виконком Федерації баскетболу затвердив регламент чемпіонату України у Дивізіоні А (Суперліга) сезону 2024/25.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Змагання буде проведено у два етапи: на першому етапі команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому етапі, як і в минулому сезоні, команди визначать чемпіона України у плейоф.
Підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів:
- Дніпро (Дніпро)
- Рівне (Рівне)
- Київ-Баскет (Київ)
- Черкаські Мавпи (Черкаси)
- Запоріжжя (Запоріжжя)
- Прикарпаття-Говерла (Івано-Франківськ)
- Старий Луцьк-Університет (Луцьк)
- БІПА (Одеса)
- Кривбас (Кривий Ріг)
Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став Дніпро.
Напередодні Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця.