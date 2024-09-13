Визначився склад учасників Суперліги в сезоні-2024/25

Виконком Федерації баскетболу затвердив регламент чемпіонату України у Дивізіоні А (Суперліга) сезону 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Змагання буде проведено у два етапи: на першому етапі команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому етапі, як і в минулому сезоні, команди визначать чемпіона України у плейоф.

Підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів:

Дніпро (Дніпро)

Рівне (Рівне)

Київ-Баскет (Київ)

Черкаські Мавпи (Черкаси)

Запоріжжя (Запоріжжя)

Прикарпаття-Говерла (Івано-Франківськ)

Старий Луцьк-Університет (Луцьк)

БІПА (Одеса)

Кривбас (Кривий Ріг)

Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став Дніпро.

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Напередодні Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця.