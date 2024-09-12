Ніко-Баскет продовжив контракт із найкращим захисником минулого сезону Вищої ліги

Український захисник Богдан Лук'ян продовжить виступати за миколаївський Ніко-Баскет.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Офіційно! Раді повідомити, що ми продовжуємо співпрацю з одним із наших ключових гравців – Богданом Лукʼяном! Ще більше перемог і ще більше історії разом!", — йдеться у дописі.

24-річний гравець минулий сезон провів у складі миколаївського колективу, з яким виборов третє місце Вищої ліги, та отримав звання кращого захисника Вищої ліги сезону-2023/24. Лук'ян у середньому за гру набирав 20 очок, 4.3 підбирання та 4.1 передачі. Його середній рейтинг ефективності (РЕ) становив 17.5.

Нагадаємо, напередодні віцечемпіон України баскетбольний клуб Рівне підписав контракт з українським центровим, колишнім одноклубником Лук'яна — Олександром Гарбаром.