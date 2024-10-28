Netflix анонсував документальний фільм про Каррі

Американський сервіс Netflix анонсував випуск документального фільму про розігруючого Голден Стейт Ворріорз Стефена Каррі, який вийде у березні 2025 року.

Про це повідомляє 247Dailysport.

Ім'я Стефена Каррі є синонімом Голден Стейт, команди, якій він допоміг піднятися з середняка до франшизи, яка домінувала в НБА. "Ворріорз" виграли чотири чемпіонати НБА під час перебування Каррі, зміцнивши його спадщину як одного з найуспішніших і найвпливовіших гравців свого покоління.

"Цей документальний фільм під назвою "Вічна ікона" має на меті пролити світло на незрівнянний внесок Каррі в баскетбол, його вплив на гру та його довговічну спадщину як на майданчику, так і поза ним. З огляду на його зіркову кар’єру в центрі оповіді, цей документальний фільм обіцяє дослідити не лише його досягнення як гравця, але і його вплив на культуру, лідерство та філантропію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Каррі домовився про нову угоду з Голден Стейт. Контракт буде розрахований на один рік та 62,6 млн доларів. У минулому сезоні Стеф заробив понад 55 млн доларів.

У сезоні-2023/24 Каррі набирав у середньому 26,4 очка, робив 4,5 підбирання та 5,1 передачі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем у клатчі регулярного чемпіонату НБА, яку вручали вперше в історії ліги.

Разом зі збірною США на Олімпійських іграх 2024 баскетболіст вп'яте поспіль здобув золото. У фіналі американці здолали господарів турніру, Францію.