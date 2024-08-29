Каррі узгодив новий контракт з Голден Стейт

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі домовився про нову угоду з клубом.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровські.

Контракт буде розрахований на один рік та 62,6 млн доларів. У минулому сезоні Стеф заробив понад 55 млн доларів.

У сезоні-2023/24 Каррі набирав у середньому 26,4 очка, робив 4,5 підбирання та 5,1 передачі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем у клатчі регулярного чемпіонату НБА, яку вручали вперше в історії ліги.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024

Нагадаємо, що збірна США з Каррі вп'яте поспіль виграла Олімпійські ігри. У фіналі американці здолали господарів турніру, Францію.