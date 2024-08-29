Каррі узгодив новий контракт з Голден Стейт
Стефен Каррі
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Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі домовився про нову угоду з клубом.
Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровські.
Контракт буде розрахований на один рік та 62,6 млн доларів. У минулому сезоні Стеф заробив понад 55 млн доларів.
У сезоні-2023/24 Каррі набирав у середньому 26,4 очка, робив 4,5 підбирання та 5,1 передачі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем у клатчі регулярного чемпіонату НБА, яку вручали вперше в історії ліги.
Нагадаємо, що збірна США з Каррі вп'яте поспіль виграла Олімпійські ігри. У фіналі американці здолали господарів турніру, Францію.