Жорсткий гравець: тренер Бостона оцінив гру Скапінцева в передсезонці НБА

Головний тренер Бостон Селтікс Джо Маззулла поділився враженнями від гри українського центрового Дмитра Скапінцева, назвавши його жорстким гравцем.

Відео з коментарем наставника опублікував Боббі Крівіцкі в соцмережі X.

"Скапінцев – жорсткий гравець, він завжди таким був. При цьому він ще й фізично сильний. Він чудово підбирає і завжди знаходиться в правильній позиції на майданчику, не допускає помилок. Скапінцев продовжує працювати, мені подобається його фізичний стан", – заявив Маззулла.

Joe Mazzulla on Dmytro Skapintsev:



“He’s continuing to work and I really like his physicality.” pic.twitter.com/jLNOTkFe0o — Bobby Krivitsky (@BobbyKrivitsky) October 14, 2024

Скапінцев підписав з клубом контракт за схемою Exhibit 10 і виступає за основний склад в передсезонних матчах НБА.

Нагадаємо, українець отримав 15 хвилин ігрового часу за Бостон у товариському поєдинку проти Торонто. Його команда здобула перемогу з рахунком 111:102.