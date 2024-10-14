Жорсткий гравець: тренер Бостона оцінив гру Скапінцева в передсезонці НБА
Дмитро Скапінцев
NBA
Головний тренер Бостон Селтікс Джо Маззулла поділився враженнями від гри українського центрового Дмитра Скапінцева, назвавши його жорстким гравцем.
Відео з коментарем наставника опублікував Боббі Крівіцкі в соцмережі X.
"Скапінцев – жорсткий гравець, він завжди таким був. При цьому він ще й фізично сильний. Він чудово підбирає і завжди знаходиться в правильній позиції на майданчику, не допускає помилок. Скапінцев продовжує працювати, мені подобається його фізичний стан", – заявив Маззулла.
Скапінцев підписав з клубом контракт за схемою Exhibit 10 і виступає за основний склад в передсезонних матчах НБА.
Нагадаємо, українець отримав 15 хвилин ігрового часу за Бостон у товариському поєдинку проти Торонто. Його команда здобула перемогу з рахунком 111:102.