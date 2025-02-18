Покращення зіркового вікенду: НБА думає запровадити конкурс "один на один"

НБА шукає варіанти, як зробити зірковий вікенд знову цікавим для баскетбольних фанатів. Одним з варіантів стало додавання конкурсу "один на один".

Про це повідомляє Front Office Sports.

Згідно з джерелом, ліга серйозно думає щодо впровадження турніру, в якому баскетболісти змагатимуться між собою у дуелях на одне кільце, як на вуличних майданчиках.

Вважається, що цей турнір може дебютувати наступного року, коли зірковий вікенд проходитиме в Лос-Анджелесі на арені Кліпперс. За перемогу в цьому турнірі планують давати один мільйон доларів.

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Другою опцією може стати більш ранній початок. NBC та НБА обговорили початок Матчу всіх зірок, який можуть змістити на три години назад. Третій варіант покращення зіркового вікенду включає в себе залучення зірок ліги до конкурсу слем-данків, який останні три роки вигравав Мак МакКланг, гравець G-Ліги.

Зірковий вікенд 2025 року зазнав критики з боку вболівальників та аналітиків, багато з яких назвали його найгіршим за всю історію. Це сталося через відсутність певних зірок, надмірну кількість реклами та новий формат з турніром чотирьох команд.