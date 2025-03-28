Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

НБА відмовиться від мінітурніру Матчу всіх зірок в 2026 році

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 10:08
Зірковий вікенд НБА-2025
Зірковий вікенд НБА-2025
НБА

Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що Матч всіх зірок 2026 року проходитиме не за форматом мінітурніру, яккий дебютував у 2025 році.

Слова 62-річного американця наводить ESPN.

У нинішньому сезоні НБА вирішила провести головну подію зіркового вікенду за аналогом мінітурніру чотирьох команд висхідних зірок. Проте Сільвер визнав, що це рішення стало провалом.

"Ми не досягли того рівня, щоб створити для всіх зірок умови, якими могли б пишатися і ми, і наші гравці", – сказав Сільвер.

Наступного сезону матчі НБА транслюватиме NBC. Комісар ліги сказав, що вони обговорюють варіанти, які можуть спрацювати. Як саме виглядають ці варіанти, Сільвер не розповів.

Раніше стало відомо, що Індіана Пейсерс встановили одразу кілька рекордів франшизи та рекорд сезону в матчі проти Вашингтон Візардс.

баскетбол НБА зірковий вікенд НБА Матч всіх зірок

НБА

Індіана встановила кілька рекордів франшизи та сезону в матчі проти Вашингтона
Чикаго баззер бітером з центру майданчика вирвав перемогу над Лейкерс Леня, Юта без Михайлюка програла Х'юстону
У Лейкерс вирішили залишити Леня: інсайдер повідомив, від кого відмовиться команда
Першу ігрову майку Джордана продали на аукціоні за 4 мільйони доларів
Лідер Далласа успішно переніс операцію на хрестоподібній зв'язці

Останні новини