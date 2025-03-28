НБА відмовиться від мінітурніру Матчу всіх зірок в 2026 році

Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що Матч всіх зірок 2026 року проходитиме не за форматом мінітурніру, яккий дебютував у 2025 році.

Слова 62-річного американця наводить ESPN.

У нинішньому сезоні НБА вирішила провести головну подію зіркового вікенду за аналогом мінітурніру чотирьох команд висхідних зірок. Проте Сільвер визнав, що це рішення стало провалом.

"Ми не досягли того рівня, щоб створити для всіх зірок умови, якими могли б пишатися і ми, і наші гравці", – сказав Сільвер.

Наступного сезону матчі НБА транслюватиме NBC. Комісар ліги сказав, що вони обговорюють варіанти, які можуть спрацювати. Як саме виглядають ці варіанти, Сільвер не розповів.

Раніше стало відомо, що Індіана Пейсерс встановили одразу кілька рекордів франшизи та рекорд сезону в матчі проти Вашингтон Візардс.