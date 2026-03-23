Нью-Йорк розгромив Вашингтон, Сакраменто дотис Бруклін у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 22-го на 23-тє березня відбулися чотири поєдинки регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Уболівальники НБА побачили надпереконливі перемоги Нью-Йорка над Вашингтоном та Фінікса над Торонто.

Натомість Сакраменто здолав Бруклін із різницею лише у 4 очки, а Міннесота реабілітувалася у матчі проти Бостона за поразку у попередній грі від Портленда.

НБА – регулярний чемпіонат

23 березня

Сакраменто – Бруклін 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)

Нью-Йорк – Вашингтон 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)

Бостон – Міннесота 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)

Фінікс – Торонто 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)

Нагадаємо, що Детройт гарантував собі участь у раунді плейоф Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26, а зірка Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів.