Усі розділи
Визначився перший учасник раунду плейоф НБА зі Східної конференції

Денис Іваненко — 21 березня 2026, 09:29
Визначився перший учасник раунду плейоф НБА зі Східної конференції
У ніч із 20 на 21 березня Детройт гарантував собі участь у раунді плейоф Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26.

"Пістонс" напередодні здолали Голден Стейт у поєдинку регулярного чемпіонату. Вони здобули 51-шу перемогу в нинішній кампанії.

Цей результат дозволив команді Джей Бі Бікерстаффа першою зі Східної конференції забезпечити собі участь у раунді плейоф. Це сталось за 12 ігор до завершення "регулярки".

Нагадаємо, що в минулій кампанії Детройт фінішував шостим у Східній конференції. У чвертьфіналі "Пістонс" поступились Нью-Йорку.

Підопічні Бікерстаффа стали вже третьою командою, яка гарантувала собі участь у плейоф. Раніше це зробили дві команди Заходу – Оклагома-Сіті та Сан-Антоніо.

Читайте також :
Український баскетболіст відзначився першою результативною дією в НБА
NBA Детройт Пістонс

NBA

Впевнена перемога Г'юстона та "заруба" Брукліна із Нью-Йорком у регулярному чемпіонаті НБА
60 очок Дончича допомогли Лейкерс перемогти Маямі, Юта без Михайлюка обіграла Мілвокі в регулярному чемпіонаті НБА
Український баскетболіст відзначився першою результативною дією в НБА
Перервана серія Мемфіса та чергові перемоги лідерів у регулярному чемпіонаті НБА
Перша команда НБА гарантувала собі місце у раунді плейоф

