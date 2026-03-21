Визначився перший учасник раунду плейоф НБА зі Східної конференції

У ніч із 20 на 21 березня Детройт гарантував собі участь у раунді плейоф Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26.

"Пістонс" напередодні здолали Голден Стейт у поєдинку регулярного чемпіонату. Вони здобули 51-шу перемогу в нинішній кампанії.

Цей результат дозволив команді Джей Бі Бікерстаффа першою зі Східної конференції забезпечити собі участь у раунді плейоф. Це сталось за 12 ігор до завершення "регулярки".

Нагадаємо, що в минулій кампанії Детройт фінішував шостим у Східній конференції. У чвертьфіналі "Пістонс" поступились Нью-Йорку.

Підопічні Бікерстаффа стали вже третьою командою, яка гарантувала собі участь у плейоф. Раніше це зробили дві команди Заходу – Оклагома-Сіті та Сан-Антоніо.