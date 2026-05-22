Нью-Йорк збільшив перевагу у півфінальній серії НБА над Клівлендом

У ніч із 21-го на 22-ге травня Нью-Йорк та Клівленд провели другу зустріч у рамках півфінального етапу плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Нью-Йорк довів серію до 2:0 на свою користь, хоча початок другого поєдинку був не на користь господарів майданчика. Гості забрали першу чверть із мізерною перевагою у 3 очки.

Натомість інші три чверті залишилися за господарями, які довели зустріч до переконливої перемоги.

НБА – раунд плейоф

1/2 фіналу, 22 травня

Нью-Йорк – Клівленд 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)

Наступний матч цих клубів відбудеться 24 травня (о 03:00 за київським часом).

Напередодні Оклагома-Сіті зрівняла очну серію проти Сан-Антоніо 1:1.