Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Нью-Йорк збільшив перевагу у півфінальній серії НБА над Клівлендом

Софія Кулай — 22 травня 2026, 07:52
Нью-Йорк збільшив перевагу у півфінальній серії НБА над Клівлендом
Плейоф НБА 22 травня
Getty Images

У ніч із 21-го на 22-ге травня Нью-Йорк та Клівленд провели другу зустріч у рамках півфінального етапу плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Нью-Йорк довів серію до 2:0 на свою користь, хоча початок другого поєдинку був не на користь господарів майданчика. Гості забрали першу чверть із мізерною перевагою у 3 очки.

Натомість інші три чверті залишилися за господарями, які довели зустріч до переконливої перемоги.

НБА – раунд плейоф
1/2 фіналу, 22 травня

Нью-Йорк – Клівленд 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)

Наступний матч цих клубів відбудеться 24 травня (о 03:00 за київським часом).

Напередодні Оклагома-Сіті зрівняла очну серію проти Сан-Антоніо 1:1.

НБА

НБА

Сан-Антоніо переміг Оклагому-Сіті в овертаймі, повівши у півфінальній серії НБА
Визначився найцінніший гравець НБА сезону-2025/2026
Орландо звільнив головного тренера після третього поспіль вильоту з плейоф – ЗМІ
Детройт переміг Орландо, Клівленд вибив Торонто із плейоф НБА
Філадельфія сенсаційно вибила Бостон із плейоф НБА, який розгубив перевагу у серії з 1:3

Останні новини