Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Зірка Лейкерс Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів

Софія Кулай — 22 березня 2026, 08:44
Зірка Лейкерс Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів
Леброн Джеймс
Getty Images

У ніч із 21-го на 22 березня зірковий Леброн Джеймс вчергове переписав історію Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Лейкерс вирвав перемогу в Орландо (105:104). Для форварда "озерників" цей матч став 1612-м у кар'єрі. Він перевершив досягнення чотириразового чемпіона НБА Роберта Періша, у якого за спиною 1611 поєдинків у регулярних чемпіонатах.

Відзначимо, що у цьому переможному протистоянні Джеймс далеко не став найкращим гравцем матчу. Зірка Лейкерс набрав 12 очок, зробивши 6 підбирань та 4 передачі.

Натомість найрезультативнішим баскетболістом став словенський форвард Лейкерс Лука Дончич – 33 очки.

Раніше повідомлялось, що Леброн у зустрічі проти Денвера (113:120) набрав 16 очок і віддав 8 результативних передач. Він реалізував 7 з 11 кидків з гри, довівши кількість влучань із гри в кар'єрі до 15 842 в НБА.

За цим показником лідер "озерників" став абсолютним рекордсменом усіх часів. Він обійшов Каріма Абдул-Джаббара (15 837)

Читайте також :
Відео Кліпперс в овертаймі переміг Даллас, тріумф Лейкерс із рекордом Джеймса у регулярному чемпіонаті НБА
Леброн Джеймс Лейкерс НБА

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс став абсолютним рекордсменом НБА
Рекорд продовжується: Леброн у 22 раз поспіль став учасником Матчу всіх зірок
Стали відомі подробиці травми Леброна, через яку він пропустив матч з Сан-Антоніо
Леброн вийшов на 2 місце за кількістю перемог в регулярному сезоні НБА
Уперше з 2007 року: Леброн встановив неприємний особистий рекорд

Останні новини