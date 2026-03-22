Зірка Лейкерс Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів

У ніч із 21-го на 22 березня зірковий Леброн Джеймс вчергове переписав історію Національної баскетбольної асоціації.

Лейкерс вирвав перемогу в Орландо (105:104). Для форварда "озерників" цей матч став 1612-м у кар'єрі. Він перевершив досягнення чотириразового чемпіона НБА Роберта Періша, у якого за спиною 1611 поєдинків у регулярних чемпіонатах.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

Відзначимо, що у цьому переможному протистоянні Джеймс далеко не став найкращим гравцем матчу. Зірка Лейкерс набрав 12 очок, зробивши 6 підбирань та 4 передачі.

Натомість найрезультативнішим баскетболістом став словенський форвард Лейкерс Лука Дончич – 33 очки.

Раніше повідомлялось, що Леброн у зустрічі проти Денвера (113:120) набрав 16 очок і віддав 8 результативних передач. Він реалізував 7 з 11 кидків з гри, довівши кількість влучань із гри в кар'єрі до 15 842 в НБА.

За цим показником лідер "озерників" став абсолютним рекордсменом усіх часів. Він обійшов Каріма Абдул-Джаббара (15 837)