Впевнена перемога Г'юстона та "заруба" Брукліна із Нью-Йорком у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 20 на 21 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Брукліна проти Нью-Йорка. Інтрига в поєдинку трималась до останнього й "Нікс" врешті-решт здолали суперника з різницею лише в одне очко.

Конкурентними вийшли майже всі протистояння цієї ночі. Найбільш упевнену перемогу здобув Г'юстон над Атлантою, проте й вона не була розгромною.

НБА – регулярний чемпіонат

21 березня

Бруклін – Нью-Йорк 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)

Детройт – Голден Стейт 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)

Мемфіс – Бостон 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33)

Міннесота – Портленд 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)

Г'юстон – Атланта 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)

Денвер – Торонто 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)

