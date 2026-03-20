60 очок Дончича допомогли Лейкерс перемогти Маямі, Юта без Михайлюка обіграла Мілвокі в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 19 на 20 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Відкривав ігровий день поєдинок між Детройтом та Вашингтоном, Пістонс без своєї зірки Кейда Каннінгема, який зазнав пошкодження, впевнено переграли суперника.

Пізніше Лейкерс завдяки 60 очками Луки Дончича здобув перемогу над Маямі, а Філадельфія без проблем обіграла Сакраменто.

Юта без Святослава Михайлюка святкувала перемогу в грі з Мілвокі, зустріч завершилась з рахунком 128:96.

НБА – регулярний чемпіонат

20 березня

Вашингтон – Детройт 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)

Шарлот – Орландо 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)

Маямі – Лейкерс 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)

Нью-Орлеан – Кліпперс 105:99 (28:26, 27:26, 32:32:18:15)

Сан-Антоніо – Фінікс 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)

Чикаго – Клівленд 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)

Юта – Мілвокі 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)

Сакраменто – Філадельфія 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)