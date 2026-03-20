60 очок Дончича допомогли Лейкерс перемогти Маямі, Юта без Михайлюка обіграла Мілвокі в регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 20 березня 2026, 08:05
У ніч із 19 на 20 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Відкривав ігровий день поєдинок між Детройтом та Вашингтоном, Пістонс без своєї зірки Кейда Каннінгема, який зазнав пошкодження, впевнено переграли суперника.

Пізніше Лейкерс завдяки 60 очками Луки Дончича здобув перемогу над Маямі, а Філадельфія без проблем обіграла Сакраменто.

Юта без Святослава Михайлюка святкувала перемогу в грі з Мілвокі, зустріч завершилась з рахунком 128:96.

НБА – регулярний чемпіонат
20 березня

Вашингтон – Детройт 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)

Шарлот – Орландо 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)

Маямі – Лейкерс 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)

Нью-Орлеан – Кліпперс 105:99 (28:26, 27:26, 32:32:18:15)

Сан-Антоніо – Фінікс 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)

Чикаго – Клівленд 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)

Юта – Мілвокі 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)

Сакраменто – Філадельфія 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)

Український баскетболіст відзначився першою результативною дією в НБА
Перервана серія Мемфіса та чергові перемоги лідерів у регулярному чемпіонаті НБА
Перша команда НБА гарантувала собі місце у раунді плейоф
Перервана переможна серія Орландо та черговий тріумф Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА
Кожен його альбом отримує діамантовий статус: чемпіон НБА назвав баскетбольного Майкла Джексона

