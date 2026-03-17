Перервана переможна серія Орландо та черговий тріумф Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 16 на 17 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Атланти проти Орландо. Обидві команди мали тривалі переможні серії та врешті-решт уперше за вісім ігор поступились "Меджик".

Лейкерс здобули чергову перемогу, здолавши Г'юстон. Вони поступались з різницею в 10 очок ще у третій чверті.

Також варто відзначити тріумф Сан-Антоніо у зустрічі із Кліпперс. Для "Сперс" це 50-та перемога в сезоні.

НБА – регулярний чемпіонат

17 березня

Атланта – Орландо 124:112 (34:21, 33:29, 37:33, 20:29)

Вашингтон – Голден Стейт 117:125 (23:34, 34:30, 29:34, 31:27)

Бостон – Фінікс 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26)

Бруклін – Портленд 95:114 (20:35, 21:30, 24:26, 30:23)

Нью-Орлеан – Даллас 129:111 (32:26, 35:28, 36:32, 26:25)

Чикаго – Мемфіс 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21)

Г'юстон – Лейкерс 92:100 (28:29, 29:22, 23:32, 12:17)

Кліпперс – Сан-Антоніо 115:119 (37:29, 15:37, 30:26, 33:27)

