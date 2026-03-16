Філадельфія обіграла Портленд, третя поразка поспіль Юти Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 16 березня 2026, 08:20
У ніч з 15-го на 16-те березня відбулись три поєдинки у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Баскетболісти Філадельфії були сильнішими за суперників із Портленда, тоді як Голден Стейт програв Нью-Йорку.

У крайньому матчі Сакраменто завдав поразки Юті Святослава Михайлюка. Це вже третє поспіль фіаско для клубу українського форварда.

НБА – регулярний чемпіонат
16 березня

Філадельфія – Портленд 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27)

Нью-Йорк – Голден Стейт 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27)

Сакраменто – Юта 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)

Східна конференція
Західна конференція
Нагадаємо, що 15 березня відбулось сім матчів регулярного чемпіонату НБА.

