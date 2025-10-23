Кубок знову на паркеті: НБА поверне класику під час наступного Фіналу

Під час фінальної серії НБА сезону-2025/26 на паркеті знову з'явиться зображення Кубку Ларрі О'Браєна.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, ліга вирішила повернутися до того, щоб знову малювати трофей у центрі майданчика. На підлозі також знову з'являться написи "Фінал".

Breaking: NBA will return to painting the Larry O'Brien Trophy at center court during the Finals, per @ShamsCharania 🏆🔥



This will be the first Finals with a large trophy painted on the court since 2009 🤯 pic.twitter.com/YO03LNuvur — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2025

Востаннє величезне лого Кубку Ларрі О'Браєна фізично з'являлося під час фінальної серії між Лейкерс та Орландо (4-1) у 2009 році. Після того НБА перейшла до зображення трофею за допомоги графіки: на ТБ-картинці кубок був присутній, але глядачі, які були на арені, зі зрозумілих причин його не бачили.

Такий підхід ліги викликав критику з боку фанатів під час Фіналу минулого сезону між Оклахомою та Індіаною (4-3), на яку відреагував комісар НБА Адам Сільвер.

"Я бачив деякі коментарі в соціальних мережах щодо декалей на майданчику. Люди не усвідомлюють, що їх прибрали десять років тому, тому що деякі гравці скаржилися, що вони слизькі, коли ми наклеювали наклейки на підлогу. Можливо, є спосіб обійти це. Чесно кажучи, я не дуже замислювався над цим, поки не побачив, що пишуть у соціальних мережах. Я теж ностальгую за певними речами. Крім того, я вважаю, що для культури, яка орієнтована на ЗМІ, незалежно від того, чи люди дивляться прямі трансляції, чи бачать ці зображення в соціальних мережах, приємно, коли ти згадуєш найяскравіші моменти, і вони виділяються, тому що ти бачиш логотип трофея або іншу ознаку того, що це особлива подія", – казав Сільвер під час Фіналу-2025.

