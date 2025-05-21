НБА оприлюднила першу та другу символічні збірні новачків
НБА назвала імена баскетболістів, які увійшли до першої та другої символічних збірних регулярного сезону-2024/25.
Про це було оголошено на сайті ліги.
У складі першої збірної опинилися Стефон Касл (Сан-Антоніо), Заккарі Рісаше (Атланта), Джейлен Веллс (Мемфіс), Зак Іді (Мемфіс) та Алекс Сарр (Вашингтон).
До другої збірної новачків увійшли Келел Вейр (Маямі), Матас Бузеліс (Чикаго), Ів Міссі (Новий Орлеан), Донован Клінген (Портленд) та Баб Керрігтон (Вашингтон).
Варто зазначити, що Касл, якого визнали найкращим новачком року, був обраний одноголосно – він отримав 100 голосів за перше місце зі 100.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, стартує фінальна серія Західної конференції між Міннесотою та Оклахомою. Перший матч протистояння розпочнеться о 03:30 за київським часом.
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