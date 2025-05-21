НБА оприлюднила першу та другу символічні збірні новачків

НБА назвала імена баскетболістів, які увійшли до першої та другої символічних збірних регулярного сезону-2024/25.

Про це було оголошено на сайті ліги.

У складі першої збірної опинилися Стефон Касл (Сан-Антоніо), Заккарі Рісаше (Атланта), Джейлен Веллс (Мемфіс), Зак Іді (Мемфіс) та Алекс Сарр (Вашингтон).

The 2024-25 Kia NBA All-Rookie First Team:



▪️ Stephon Castle of @spurs

▪️ Zach Edey of @memgrizz

▪️ Zaccharie Risacher of @ATLHawks

▪️ Alex Sarr of @WashWizards

▪️ Jaylen Wells of @memgrizz pic.twitter.com/gkQrfA7o96 — NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2025

До другої збірної новачків увійшли Келел Вейр (Маямі), Матас Бузеліс (Чикаго), Ів Міссі (Новий Орлеан), Донован Клінген (Портленд) та Баб Керрігтон (Вашингтон).

The 2024-25 Kia NBA All-Rookie Second Team:



▪️ Matas Buzelis of @chicagobulls

▪️ Bub Carrington of @WashWizards

▪️ Donovan Clingan of @trailblazers

▪️ Yves Missi of @PelicansNBA

▪️ Kel'el Ware of @MiamiHEAT pic.twitter.com/4HiIXHeROG — NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2025

Варто зазначити, що Касл, якого визнали найкращим новачком року, був обраний одноголосно – він отримав 100 голосів за перше місце зі 100.

Результати голосування НБА

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, стартує фінальна серія Західної конференції між Міннесотою та Оклахомою. Перший матч протистояння розпочнеться о 03:30 за київським часом.

На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх ігор плейоф НБА.

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