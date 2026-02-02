ЛеБрон, Дюрант та шість дебютантів: НБА оголосила повний склад на матч всіх зірок НБА

Національна баскетбольна асоціація оприлюднила повний список учасників ювілейного, 75-го Матчу всіх зірок, який відбудеться 15 лютого в Інглвуді.

Про це повідомляє сайт НБА.

Тренери ліги зробили свій вибір, додавши по сім резервістів до вже відомих стартових п'ятірок. У складах команд – шість абсолютних дебютантів та легендарні ветерани.

Західна конференція

На Заході виділяється дует з Лейкерс (ЛеБрон та Лука Дончич), представник Г'юстона Кевін Дюрант та цьогорічні дебютанти Мюррей з Денвера, Авдія з Портленду та Шей Гілджес-Александер з Оклахоми.

Старт: Стефен Каррі (Голден Стейт), Лука Дончич (Лейкерс), Шей Гілджес-Александер (Оклахома), Нікола Йокич (Денвер), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо).

Стефен Каррі (Голден Стейт), Лука Дончич (Лейкерс), Шей Гілджес-Александер (Оклахома), Нікола Йокич (Денвер), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо). Запасні: ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Кевін Дюрант (Г'юстон), Девін Букер (Фінікс), Ентоні Едвардс (Міннесота), Дені Авдія (Портленд), Чет Холмгрен (Оклахома), Джамал Мюррей (Денвер).

Східна конференція

Схід представлений сумішшю молодих лідерів (Каннінгем, Максі) та досвідчених зірок на чолі з Яннісом. Цього року у турнірі дебютує Пауелл з Маямі, Джейлен Дюрен з Детройту та Джейлен Джонсон з Атланти.

Старт: Янніс Адетокумбо (Мілвокі), Джейлен Браун (Бостон), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Кейд Каннінгем (Детройт), Тайріз Максі (Філадельфія).

Янніс Адетокумбо (Мілвокі), Джейлен Браун (Бостон), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Кейд Каннінгем (Детройт), Тайріз Максі (Філадельфія). Запасні: Донован Мітчелл (Клівленд), Паскаль Сіакам (Індіана), Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк), Скотті Барнс (Торонто), Джейлен Дюрен (Детройт), Джейлен Джонсон (Атланта), Норман Пауелл (Маямі).

Нагадаємо, що нещодавно Каррі отримав ушкодження коліна у програному матчі НБА з Детройтом.