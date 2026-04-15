Шарлот в овертаймі дотиснув Маямі, Фінікс програв Портленду в плейін НБА

У ніч проти 15 квітня відбулись перші два матчі раунду плейін Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Вже у першому протистоянні прихильники НБА побачили овертайм, у якому Шарлот лише на один бал випередив Маямі.

Натомість у другому поєдинку Портленд був сильнішим за Фінікс.

Плейін НБА

15 квітня

Шарлот – Маямі 127:126 ОТ (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12)

Фінікс – Портленд 110:114 (33:31, 29:34, 20:18, 28:31)

Нагадаємо, що згідно з регламентом, по шість найкращих команд кожної конференції здобули прямі путівки до плейоф, а от 7-10 місця через турнір плейіну визначать 7 та 8 учасників. У раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Матчі на цій стадії відбуваються протягом 14-17 квітня.

Ще у двох іграх плейіну Філадельфія зіграє проти Орландо, а Кліпперс протистоятиме Голден Стейт. Обидва поєдинки відбудуться 16 квітня.