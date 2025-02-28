Він не зможе виграти конкуренцію, – Медведенко розповів про перехід Леня в Лейкерс

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко прокоментував перехід Олексія Леня до Лос-Анджелес Лейкерс із НБА. Він вважає, що українець не зможе виграти конкуренцію.

Слова Медведенка передає Sport-express.ua.

"Що потрібно Леню для успіху? Дуже просто – якнайшвидше інтегруватись у схеми команди. А найкраще – знайти спільну мову з ЛеБроном та Дончичем. Це ті гравці, у взаємодії з якими, якщо ти будеш знаходитись у правильній позиції під кільцем, вони тебе "нагодують" м’ячем. Необхідно лише зрозуміти, як бути у потрібній зоні, щоб ці гравці тебе побачили й дали пас.

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І ще треба поладнати з Остіном Рівзом. Це зараз три гравці, які є обличчям Лейкерс. Але додам, що я б не розраховував на те, що Олексій гратиме по 25+ хвилин. Його час у кращому випадку буде 10-15 хв на паркеті. Звісно, це якщо Джексон Хейс буде здоровий. Чи може Олексій виграти конкуренцію в Хейса? Ні, не може", – сказав Медведенко.

Нагадаємо, Лень став третім українцем в Лейкерс. Першим представником України був саме Медведенко, який на початку 2000-х допоміг каліфорнійцям взяти два чемпіонства (2001, 2002) та зробити трипіт. Він виступав за ЛАЛ з 2000 по 2006 рік. Влітку 2018 року команда задрафтувала Святослава Михайлюка.

У Лос-Анджелесі Олексій Лень гратиме разом з чотириразовим чемпіоном НБА ЛеБроном Джеймсом та Лукою Дончичем, який нещодавно приєднався до команди в результаті обміну з Далласа.