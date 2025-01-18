Михайлюк набрав 16 очок у грі проти Пеліканс

Українець Святослав Михайлюк набрав 16 очок у матчі Національної баскетбольної асоціації проти Нью-Орлеан Пеліканс.

Його Юта зазнала поразки з рахунком 123:136.

Святослав вийшов на паркет у стартовій п'ятірці і відіграв 28 хвилин. Михайлюк реалізував 3/4 двоочкові, 3/10 триочкові та 1/2 з лінії штрафних.

Також українець зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі та поставив 1 блок-шот. У пасиві баскетболіста 3 втрати та 4 фоли. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "-15".

Для Михайлюка це 14-та гра за сезон. Його показники: 9,1 очка, 1,8 підбирання та 2,0 передачі за 17 хвилин на паркеті.