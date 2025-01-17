НБА визнала помилку арбітра в матчі Даллас – Нью-Орлеан

Національна баскетбольна асоціація визнала помилку арбітрів в матчі Далласа та Нью-Орлеана, який відбувся минулої ночі.

Про це повідомляє ESPN.

Рефері не помітили порушення правил з боку представника Орлеана Трея Мерфі проти Спенсера Дінвідді. Цей епізод, можливо, вирішив долю матчу, який завершився з рахунком 119:116 на користь Пеліканс.

Нагадаємо, тоді Дінвідді готувався до потенційно вирішального кидка наприкінці зустрічі. М'яч потрапив у скло до того, як його торкнувся Мерфі.

Втім, Маверікс не змогли подати протест через брак тайм-аутів.

У підсумку, генеральний менеджер Далласа заявив, що його команда не подаватиме апеляцію на поразку.

Зазначимо, що сьогодні завершилась низка матчів НБА, в одному з яких Кліпперс завдали нищівної поразки Портленду.