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НБА визнала помилку арбітра в матчі Даллас – Нью-Орлеан

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 12:01
НБА визнала помилку арбітра в матчі Даллас – Нью-Орлеан
Спенсер Дінвідді
Даллас Маверікс

Національна баскетбольна асоціація визнала помилку арбітрів в матчі Далласа та Нью-Орлеана, який відбувся минулої ночі.

Про це повідомляє ESPN.

Рефері не помітили порушення правил з боку представника Орлеана Трея Мерфі проти Спенсера Дінвідді. Цей епізод, можливо, вирішив долю матчу, який завершився з рахунком 119:116 на користь Пеліканс.

Нагадаємо, тоді Дінвідді готувався до потенційно вирішального кидка наприкінці зустрічі. М'яч потрапив у скло до того, як його торкнувся Мерфі.

Втім, Маверікс не змогли подати протест через брак тайм-аутів.

У підсумку, генеральний менеджер Далласа заявив, що його команда не подаватиме апеляцію на поразку.

Зазначимо, що сьогодні завершилась низка матчів НБА, в одному з яких Кліпперс завдали нищівної поразки Портленду.

Нью Орлеан Даллас Маверікс НБА

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