Бостон здолав Міннесоту, Оклахома перемогла Кліпперс у регулярному сезоні НБА

У ніч на 3 січня в Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25 відбулося 6 матчів.

Чинний чемпіон Бостон на виїзді здолав фіналіста Західної конференції Міннесоту з рахунком 118:115. "Вовки" могли перевести гру в овертайм, але Ентоні Едвардс не реалізував дальній кидок.

Оклахома не мала проблем із Кліпперс і зберегла лідерство у Західній конференції.

38 очок та 8 результативний передач 40-річного Леброна Джеймса дозволив Лейкерс переграти Портленд.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

3 січня

Маямі – Індіана 115:128 (25:38, 25:28, 33:41, 32:21)

Міннесота – Бостон 115:118 (35:28, 16:34, 34:29, 30:27)

Мілуокі – Бруклін 110:113 (23:30, 31:36, 31:28, 25:19)

Оклахома-Сіті – Кліпперс 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26)

Голден Стейт – Філадельфія 139:105 (35:19, 33:33, 35:26, 36:27)

Лейкерс – Портленд 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)

Нагадаємо, НБА оголосила найкращих гравців за підсумками грудня.