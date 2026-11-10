Довгоочікувана перемога Шарлот, Голден Стейт із Каррі "розтоптав" Нью-Орлеан у НБА

У ніч проти 10 листопада відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму розпочала перемога Лейкерс над Атлантою. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Лука Дончич, у якого 32 очки, 8 підбирань та 10 передач.

Вашингтон зазнав четвертої поразки поспіль у цьому сезоні. На цей раз їхнім кривдником став Детройт. Натомість Шарлот перервав серію з шести поразок поспіль, обігравши Клівленд.

Найрозгромнішу звитягу оформив Голден Стейт, який познущався з Нью-Орлеана. Різниця на користь господарів склала аж 51 очко. Зірковий Стеф Каррі набрав 25 балів (стільки ж у його одноклубника Брендіна Подземскі), а також 5 підбирань та 2 передачі.

НБА – регулярний чемпіонат

10 листопада

Атланта – Лейкерс 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)

Детройт – Вашингтон 122:111 (31:32, 37:26, 35:29, 19:24)

Шарлот – Клівленд 124:112 (29:28, 40:25, 38:27, 17:32)

Торонто – Мемфіс 102:118 (26:25, 27:34, 28:30, 21:29)

Даллас – Індіана 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29)

Г'юстон – Денвер 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32)

Фінікс – Сан-Антоніо 96:122 (25:31, 21:30, 22:32, 28:29)

Голден Стейт – Нью-Орлеан 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні завершилися ще сім ігор поточного сезону НБА-2026/27.