Ювілейна поразка Юти Михайлюка, Нью-Йорк обіграв Мілуокі у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 10-го на 11-те листопада відбулася нова порція матчів Національної баскетбольної ліги поточного сезону-2026/27.

Ігрову програму розпочала перемога Нью-Йорка над Мілуокі. Гості зазнали сьомої поразки поспіль.

Бостон впевнено здолав Філадельфію, а Кліпперс не зміг здобути свою третю звитягу у цьому розіграші НБА, програвши Фінікс.

Юта програла Маямі. Це фіаско стало ювілейною 10-ю в 11-ти зіграних матчах. Українець Святослав Михайлюк набрав 7 балів, а також запам'ятався 2 підбираннями та 3 передачами. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став зірковий форвард Маямі Янніс Адетокунбо (30 очок, 11 підбирань та 4 передачі).

В останніх двох іграх Орландо переграв Сакраменто, тоді як Оклахома-Сіті програла Портленду.

НБА – регулярний чемпіонат

11 листопада

Нью-Йорк – Мілуокі 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13)

Філадельфія – Бостон 101:123 (23:30, 28:32, 31:29, 19:32)

Фінікс – Кліпперс 133:110 (29:18, 35:29, 35:25, 34:38)

Юта – Маямі 109:115 (25:29, 29:35, 18:28, 37:23)

Сакраменто – Орландо 100:107 (27:34, 25:23, 24:27, 24:23)

Портленд – Оклахома-Сіті 123:103 (26:27, 33:32, 38:21, 26:23)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні стало відомо, що матч усіх зірок НБА вперше з 1990 року відбудеться у Маямі.