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Гілджес-Александер та зірка Нікс: визначилися найкращі гравці НБА за підсумками грудня

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 07:43
Гілджес-Александер та зірка Нікс: визначилися найкращі гравці НБА за підсумками грудня
x.com/NBAPR

Лідер Оклахоми Шай Гілджес-Александер та зірка Нью-Йорка Карл-Ентоні Таунс стали найкращими гравцями Національної баскетбольної асоціації за підсумками грудня.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Канадський плеймейкер набирав 33,3 очка та робив 2,5 перехоплення, а його клуб завершив місяць із результатом 12-1.

Таунс набирав у середньому за гру 23,2 очка та робив 14,6 підбирання. Нікс за цей час виграли 12 зустрічей при 2 поразках.

Нагадаємо, вчора відбулися матчі 19 туру Євроліги сезону-2024/25.

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