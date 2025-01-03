Гілджес-Александер та зірка Нікс: визначилися найкращі гравці НБА за підсумками грудня

Лідер Оклахоми Шай Гілджес-Александер та зірка Нью-Йорка Карл-Ентоні Таунс стали найкращими гравцями Національної баскетбольної асоціації за підсумками грудня.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Канадський плеймейкер набирав 33,3 очка та робив 2,5 перехоплення, а його клуб завершив місяць із результатом 12-1.

Таунс набирав у середньому за гру 23,2 очка та робив 14,6 підбирання. Нікс за цей час виграли 12 зустрічей при 2 поразках.

Нагадаємо, вчора відбулися матчі 19 туру Євроліги сезону-2024/25.