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Михайлюк отримав гарантований контракт у Юті

Олег Дідух — 1 липня 2026, 16:07
Михайлюк отримав гарантований контракт у Юті
Святослав Михайлюк
Getty Images

Український захисник Святослав Михайлюк залишиться гравцем Юти Джаз у сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Кіт Сміт.

Юта не відрахувала 29-річного українця до кінця червня, а це означає, що контракт Михайлюка став гарантованим. За угодою Святослав заробить 3,8 мільйона доларів на рік.

У сезоні-2025/26 Юта посіла останнє, 15 місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату Західної конференції, здобувши у 82 матчах лише 22 перемоги.

Сам Михайлюк провів 50 матчів, у яких у середньому набирав 9,4 очка, 2,5 підбирання та 1,9 асиста за матч. Сезон-2026/27 стане для Михайлюка дев'ятим у НБА.

На початку червня Михайлюк увійшов у заявку збірної України заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.

Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

Святослав Михайлюк

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