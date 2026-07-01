Михайлюк отримав гарантований контракт у Юті

Український захисник Святослав Михайлюк залишиться гравцем Юти Джаз у сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Кіт Сміт.

Юта не відрахувала 29-річного українця до кінця червня, а це означає, що контракт Михайлюка став гарантованим. За угодою Святослав заробить 3,8 мільйона доларів на рік.

У сезоні-2025/26 Юта посіла останнє, 15 місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату Західної конференції, здобувши у 82 матчах лише 22 перемоги.

Сам Михайлюк провів 50 матчів, у яких у середньому набирав 9,4 очка, 2,5 підбирання та 1,9 асиста за матч. Сезон-2026/27 стане для Михайлюка дев'ятим у НБА.

На початку червня Михайлюк увійшов у заявку збірної України заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.