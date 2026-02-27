Найкращий бомбардир Юти пропустить найближчі матчі команди через пошкодження

Форвард Юти Джаз Лаурі Маркканен вибув із гри щонайменше на два тижні через пошкодження стегна, яке вимагатиме повторного медичного обстеження після курсу лікування.

Про це повідомляє ESPN.

МРТ виявила у баскетболіста симптоматичне защемлення стегна, що супроводжується запаленням та забоєм кістки. Крім того, на тренуванні в середу форвард підвернув правий гомілкостоп, проте результати обстеження цього ушкодження не виявили жодних проблем.

Маркканен, який проводить свій дев'ятий рік у лізі, демонструє найкращу результативність у складі Юти. У цьому сезоні набирає в середньому за матч 26,7 очка, робить 6,9 підбирання та віддає 2,1 результативної передачі.

Зазначимо, що Юта, у складі якої виступає українець Святослав Михайлюк, наразі переживає складний період: команда посідає 13 місце у Західній конференції та має у своєму пасиві 41 поразку при 18 перемогах.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Маркканен встановив рекорд у кар'єрі за результативністю.