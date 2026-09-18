Юта підписала з 22-річною зіркою контракт на 157,5 млн доларів

Юта Джаз домовилася про новий довгостроковий контракт із одним із лідерів команди Кейонте Джорджем.

Як повідомив інсайдер ESPN Шамс Чаранія, 22-річний захисник погодив п'ятирічне продовження контракту новачка на загальну суму 157,5 млн доларів.

Інформацію про угоду також опублікував офіційний сайт НБА.

Таким чином, у середньому новий контракт приноситиме Джорджу 31,5 млн доларів за сезон. За наявною інформацією, угода не передбачає опції гравця або клубу.

У регулярному чемпіонаті НБА-2025/26 він у середньому набирав 23,6 очка, робив 6,1 передачі та 1,1 перехоплення, реалізовуючи 45,6% кидків із гри та 37,1% триочкових.

Захисник провів 57 матчів у сезоні, однак пропустив заключні 16 поєдинків через пошкодження правого підколінного сухожилля.

Юта обрала Джорджа під 16-м загальним номером на драфті НБА 2023 року. У дебютному сезоні він набирав 13,0 очка в середньому за матч, у другому – 16,8, а минулого сезону підняв цей показник до 23,6.

Напередодні колишній гравець низки клубів НБА Тадж Гібсон оголосив про завершення професійної кар'єри.