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Юта підписала з 22-річною зіркою контракт на 157,5 млн доларів

Олексій Мурзак — 18 вересня 2026, 19:45
Юта підписала з 22-річною зіркою контракт на 157,5 млн доларів
Кейонте Джордж
Getty Images

Юта Джаз домовилася про новий довгостроковий контракт із одним із лідерів команди Кейонте Джорджем.

Як повідомив інсайдер ESPN Шамс Чаранія, 22-річний захисник погодив п'ятирічне продовження контракту новачка на загальну суму 157,5 млн доларів.

Інформацію про угоду також опублікував офіційний сайт НБА.

Таким чином, у середньому новий контракт приноситиме Джорджу 31,5 млн доларів за сезон. За наявною інформацією, угода не передбачає опції гравця або клубу.

У регулярному чемпіонаті НБА-2025/26 він у середньому набирав 23,6 очка, робив 6,1 передачі та 1,1 перехоплення, реалізовуючи 45,6% кидків із гри та 37,1% триочкових.

Захисник провів 57 матчів у сезоні, однак пропустив заключні 16 поєдинків через пошкодження правого підколінного сухожилля.

Юта обрала Джорджа під 16-м загальним номером на драфті НБА 2023 року. У дебютному сезоні він набирав 13,0 очка в середньому за матч, у другому – 16,8, а минулого сезону підняв цей показник до 23,6.

Напередодні колишній гравець низки клубів НБА Тадж Гібсон оголосив про завершення професійної кар'єри.

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