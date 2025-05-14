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Голден Стейт виключив свого лідера з заявки на матч проти Міннесоти

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 11:22
Голден Стейт виключив свого лідера з заявки на матч проти Міннесоти
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Зірка Голден Стейт Стефен Каррі не зможе допомогти своїй команді у п'ятому матчі серії з Міннесотою через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Франшиза виключила гравця зі своєї заявки на поєдинок. Наразі рахунок у протистоянні складає 3:1 на користь Тімбервулвз – таким чином Каррі зможе повернутись на паркет не раніше потенційно шостої гри.

Нагадаємо, розігруючий отримав розтягнення лівого підколінного сухожилля у другій чверті, через що достроково залишив паркет.

"Навіть якби я був Суперменом, я не зміг би зіграти", – прокоментував своє виключення зі складу Каррі.

У сезоні-2024/25 баскетболіст зіграв 70 матчів, в яких в середньому набирав 24.5 очок та виконував 6.0 перехоплень.

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.

Стефен Каррі Міннесота Тімбервулвз НБА Голден Стейт Ворріорз плейоф НБА

Стефен Каррі

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Зірка Голден Стейт не зміг дограти матч з Міннесотою через травму

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