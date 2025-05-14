Голден Стейт виключив свого лідера з заявки на матч проти Міннесоти

Зірка Голден Стейт Стефен Каррі не зможе допомогти своїй команді у п'ятому матчі серії з Міннесотою через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Франшиза виключила гравця зі своєї заявки на поєдинок. Наразі рахунок у протистоянні складає 3:1 на користь Тімбервулвз – таким чином Каррі зможе повернутись на паркет не раніше потенційно шостої гри.

Нагадаємо, розігруючий отримав розтягнення лівого підколінного сухожилля у другій чверті, через що достроково залишив паркет.

"Навіть якби я був Суперменом, я не зміг би зіграти", – прокоментував своє виключення зі складу Каррі.

У сезоні-2024/25 баскетболіст зіграв 70 матчів, в яких в середньому набирав 24.5 очок та виконував 6.0 перехоплень.

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.